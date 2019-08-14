В Китае аудиокниги будут записывать ИИ-аватары писателей

Новости технологии:Китайские ученые создали аватаров писателей на основе ИИ, которые будут озвучивать их книги.

Издание "Би-би-си" отмечает, что они пока не настолько реалистичные, как голоса живых людей, но позволяют очень быстро создавать произведения в аудиоформате.

Китайская компания Sogou создала аватаров китайских писателей, которые будут озвучивать аудиокниги. По данным "Би-би-си", Sogou использовала искусственный интеллект, технологии преобразования текста в речь и видеоклипы конференции China Online Literature+.

Хотя технология преобразования текста в речь позволяет быстро создавать новые аудиокниги, "Би-би-си" утверждает, что потребители предпочитают продукты авторов, актеров или известных общественных деятелей, которые они озвучивают сами. С ИИ Sogou сможет имитировать речь, которая похожа на голоса знаменитостей, создавая иллюзию того, что аудиокниги читают реальные люди.

Ведущие новостей ИИ компании Sogou выходят в эфир с осени прошлого года, работая на государственное информационное агентство Китая «Синьхуа». Хотя их представляли как "реалистичные и основанные на голосах реальных людей", большинству зрителей очевидно, что выражения лица и движения рта синтезированы с помощью методов глубокого обучения, отмечают авторы "Би-би-си". При этом трудно сказать, станут ли дикторы аудиокниг более реалистичными, чем ведущие.