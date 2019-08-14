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В Китае аудиокниги будут записывать ИИ-аватары писателей

В Китае аудиокниги будут записывать ИИ-аватары писателей
20:33 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости технологии:Китайские ученые создали аватаров писателей на основе ИИ, которые будут озвучивать их книги.

Издание "Би-би-си" отмечает, что они пока не настолько реалистичные, как голоса живых людей, но позволяют очень быстро создавать произведения в аудиоформате.

Китайская компания Sogou создала аватаров китайских писателей, которые будут озвучивать аудиокниги. По данным "Би-би-си", Sogou использовала искусственный интеллект, технологии преобразования текста в речь и видеоклипы конференции China Online Literature+.

Хотя технология преобразования текста в речь позволяет быстро создавать новые аудиокниги, "Би-би-си" утверждает, что потребители предпочитают продукты авторов, актеров или известных общественных деятелей, которые они озвучивают сами. С ИИ Sogou сможет имитировать речь, которая похожа на голоса знаменитостей, создавая иллюзию того, что аудиокниги читают реальные люди.

Мозг человека вдохновил ученых на создание нового метода обучения ИИ

Ведущие новостей ИИ компании Sogou выходят в эфир с осени прошлого года, работая на государственное информационное агентство Китая «Синьхуа». Хотя их представляли как "реалистичные и основанные на голосах реальных людей", большинству зрителей очевидно, что выражения лица и движения рта синтезированы с помощью методов глубокого обучения, отмечают авторы "Би-би-си". При этом трудно сказать, станут ли дикторы аудиокниг более реалистичными, чем ведущие.

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Технологии, Искусственный интеллект, Техно, ИИ.
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