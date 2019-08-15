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Уже готов: обновленный и улучшенный Meizu 16s

Уже готов: обновленный и улучшенный Meizu 16s
12:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Meizu 16s Pro должен получить безрамочный AMOLED-дисплей с разрешением 2232х1080 пикселей.

Недавно компания Meizu, которой многие эксперты прогнозировали банкротство, заявила презентацию нового флагманского смартфона 16s Pro. Сейчас вице-президент Meizu опубликовал первое официальное изображение Meizu 16s Pro. 

Фото он разместил в китайской социальной сети Weibo. Интересно, что он изображен в оригинальном зеленом цвете. 

Также в сети появился еще один интересный факт о Meizu 16s Pro – в рейтинге бенчмарка AnTuTu он опередил по производительности флагманы Samsung Galaxy Note10+ и Black Shark 2 Pro.

Фронтальная камера должна размещаться на верхней рамке дисплея. 

Он будет работать на новом топовом процессоре Snapdragon 855 Plus, фронтальная камера будет 20-мегапиксельной, а основная получит 48-мегапиксельный датчик. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 24 Вт. 

Meizu готовит анонс нового смартфона

Цена. По слухам, версия Meizu 16s Pro с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти будет стоить 525 долларов (13 600 гривен). 

Когда увидим. Согласно официальному заявлению компании, новый флагман представят 28 августа во время презентации в Китае.

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Все по теме:

Смартфон, Технологии, Телефон, Техно, Meizu 16s.
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