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ИИ теперь может определять страх на лицах людей

ИИ теперь может определять страх на лицах людей
19:29 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Amazon научил искусственный интеллект определять страх на лицах людей.

Компания Amazon научила свою систему распознавания личности Rekognition определять страх на лице у людей. Об этом пишет Engadget.

Страх стал восьмой эмоцией, которую может распознать Amazon Rekognition. Помимо страха, искусственный интеллект может узнать счастье, грусть, гнев, удивление, отвращение, спокойствие и растерянность.

Amazon добавила в Rekognition фильтр по возрасту, поэтому теперь пользователи могут работать с узкими диапазонами по годам, например, распознать страх на лицах людей возрастом с 14 до 18 лет.

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Многие эксперты раскритиковали технологию Rekognition и компанию Amazon за то, что она работает с правоохранительными органами и спецслужбами и передает властям все запрашиваемые данные.

Несмотря на это, на сегодняшний день технологии распознавания лиц до сих пор работают не эффективно.

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Amazon, Технологии, Искусственный интеллект, Техно, ИИ, Распознавание личности.
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