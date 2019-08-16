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Не "Скайнет", а "El Capitan": В США разрабатывают суперкомпьютер для управления ядерным арсеналом

Не "Скайнет", а "El Capitan": В США разрабатывают суперкомпьютер для управления ядерным арсеналом
01:45 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:США хотят позволить суперкомпьютеру управлять ядерным потенциалом страны.

На сегодняшний день суперкомпьютеры уже довольно часто используются для самых разных задач. Вычислительные мощности современных суперкомпьютеров позволяют проводить сложнейшие математические расчеты, помогать в создании новых эффективных лекарств и даже в поиске внеземной жизни. Однако все эти области применения практически не вызывают вопросов, так как нацелены, по-факту, на ускорение получение того или иного результата. Только вот недавно стало известно, что группа компаний США разрабатывает новый (и весьма мощный) суперкомпьютер, который будет управлять всем ядерным потенциалом. Стоит ли нам начать опасаться?

Как передает издание Еngadget, за создание суперкомпьютера отвечает Министерство энергетики США (DOE) и Национальное управление ядерной безопасности (NNSA). На днях эти организации объявили, что они подписали контракт с компанией Cray для разработки первого военного суперкомпьютера под названием "El Capitan" (также, как и новая версия ОС от Apple. Совпадение?). Cray — это американская компания, одна из основных производителей суперкомпьютеров в США с 70-х годов прошлого века. В списке заказчиков Cray армия США, NASA и ряд НИИ как на территории США, так и за ее пределами.

Как говорится в официальном пресс-релизе, работа El Capitan будет заключаться в том, чтобы выполнять основные функции для контроля за ядерным запасом страны, отслеживать безопасность и эффективность хранения ядерного оружия, а также разрабатывать меры, необходимые для решения возможных возникающих угроз национальной безопасности, таких как нераспространение ядерного оружия и борьба с терроризмом. Также немаловажным фактором является, по словам заместителя директора Национального управления ядерной безопасности Лизы Гордон-Хагерти, возможность "быть более гибкими в вопросах баланса в рамках программы ядерного сдерживания".

El Capitan будет иметь пиковую производительность более 1,5 эксафлопса, что позволит производить порядка 1,5 квинтиллиона (1 500 000 000 000 000 000) вычислений в секунду.

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El Capitan будет запускать приложения в 50 раз быстрее, чем система Sequoia, которая работает сейчас в Национальной лаборатории Лоуренса и в 10 раз быстрее, чем ее система Sierra. Последняя, к слову сказать, в настоящее время является вторым по мощности суперкомпьютером в мире. Ожидается, что работы по созданию суперкомпьютера обойдутся бюджету США в 600 миллионов долларов, а "заступить на пост" суперкомпьютер должен в 2023 году.

Конечно, в целом ожидать мрачного будущего в стиле вселенной фильма "Терминатор" не стоит, ведь суперкомпьютер будет использоваться лишь для вычислений и он не обладает даже зачатками искусственного интеллекта в привычном понимании. С другой же стороны, El Capitan — это все же техника. А техника иногда может давать сбой. И что будет, если произойдет сбой в работе компьютера, который отвечает за весь ядерный потенциал огромной страны, можно только догадываться.

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США, Суперкомпьютер, Ядерное оружие, El Capitan.
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