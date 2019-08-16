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Xiaomi представила электрический велосипед Himo C16

Xiaomi представила электрический велосипед Himo C16
08:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Кроме необычной конструкции с двумя сиденьями, он получил значительный запас хода от одного заряда.

На краудфандинговой платформе Xiaomi появился новый интересный лот – электрический велосипед Himo C16. 

Основные характеристики Xiaomi Himo C16. Одной из ключевых особенностей новинки стал емкий аккумулятор: на одном заряде велосипед способен проехать до 75 километров, или до 55 километров с пассажиром на заднем сиденье. Использование педалей помогает дополнительно увеличить дальность пробега.

Новинка оборудована корзиной для грузов на передней стойке и подставкой для ног. Скорость движения, остаток заряда и другая информация выводятся на дисплей, разместившийся на правой части руля.

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Для езды в условиях плохого освещения оснащен светодиодной фарой и габаритным фонарем.

Дата старта продаж и стоимость. Электровелосипед Xiaomi Himo C16 доступен на краудфандинговой платформе бренда. Стоимость новинки по предварительному заказу составляет 284 доллара (около 7200 гривен), в розницу модель поступит 19 сентября по цене 369 долларов (около 9300 гривен).

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Все по теме:

Технологии, Велосипед, Техно, Xiaomi, Велосипед Himo C16.
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