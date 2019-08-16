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Twitter начнет фильтровать потенциально оскорбительные сообщения

Twitter начнет фильтровать потенциально оскорбительные сообщения
17:34 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay

Новости технологии:Команда Twitter объявила о тестировании фильтра сообщений, содержащих оскорбительный контент.

Отсеянные таким образом письма будут отправляться в отдельную папку.

В 2019 году Twitter начала предпринимать первые шаги по определению и блокировке оскорбительных твитов без вмешательства человека. Однако система работает не идеально: в социальном сети все еще много грязи, а алгоритму присущи ложные срабатывания.

Разработчики выяснили, что большинство "чернухи" приходится на личные сообщения от совершенно незнакомых людей, особенно этому подвержены различные меньшинства и женщины.

Telegram исправил проблему назойливых сообщений

Новый фильтр должен исправить эту проблему. С ним все потенциально оскорбительные письма будут отправляться в папку "дополнительные сообщения". При этом первые несколько строк будут замазаны пометкой "Это сообщение скрыто, поскольку оно может содержать оскорбительное содержание". Далее все зависит от пользователя, будет ли ему интересно читать такое сообщение или нет.

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Обновление, Функция, Twitter.
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