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Названа дата презентации прошивки MIUI 11

Названа дата презентации прошивки MIUI 11
18:04 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Презентация прошивки MIUI 11 ожидается 5 сентября.

В ближайшее время Xiaomi должна выпустить новую версию своей фирменной оболочки — MIUI 11. И фанаты уже разузнали дату анонса прошивки.

Итак, внимательно изучив страницу MIUI в. китайской соцсети Weibo, любознательные пользователи нашли там предполагаемую дату официального анонса — 5 сентября.

Правда, пока никаких других подробностей и официальной информации нет.

Зато сегодня у MIUI 11 день рождения: оболочка была представлена ровно 9 лет назад, 16 августа 2010 года. По этому случаю Xiaomi решила провести мероприятие, на котором расскажут о MIUI, ее распространении и добавят немного статистики. Скорее всего, затронут и вопрос выхода MIUI 11.

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Напомним, в новой фирменной прошивке MIUI 11 компания Xiaomi обещает улучшить производительность и уменьшить количество рекламы, также будет необычная функция — предупреждение о землетрясении. В сети уже даже появился список смартфонов, которые получат свежую прошивку.

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Презентация, Обновление, Прошивка, MIUI 11.
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