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Суббота, 17.08.2019
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Пользователи Instagram смогут сообщать о фейках

Пользователи Instagram смогут сообщать о фейках
10:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости технологии:Социальная сеть Instagram позволит пользователям сообщать о фейковых постах.

Для американских пользователей Instagram запускает функцию, которая позволит сообщать о постах, которые они считают фейковыми.

Пользователи должны нажать на три точки в верхнем углу сообщения и пометить пост как фейковый, пишет Громадське.

По словам представительницы Facebook Стефани Отвей, маркированные таким образом посты не будут удаляться, но их продвижение с помощью хэштэгов и страницы Explore будет запрещено.

Facebook хочет переименовать сервисы Instagram и WhatsApp: что изменится

В Facebook есть 54 партнеры из проверки фактов, которые работают на 42 языках, но новая функция пока будет доступна только в США.

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Instagram, Соцсеть, Пост, Фэйк.
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