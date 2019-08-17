Пользователи Instagram смогут сообщать о фейках

Для американских пользователей Instagram запускает функцию, которая позволит сообщать о постах, которые они считают фейковыми.
Пользователи должны нажать на три точки в верхнем углу сообщения и пометить пост как фейковый, пишет Громадське.
По словам представительницы Facebook Стефани Отвей, маркированные таким образом посты не будут удаляться, но их продвижение с помощью хэштэгов и страницы Explore будет запрещено.
В Facebook есть 54 партнеры из проверки фактов, которые работают на 42 языках, но новая функция пока будет доступна только в США.