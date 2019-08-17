Пользователи Instagram смогут сообщать о фейках

Новости технологии:Социальная сеть Instagram позволит пользователям сообщать о фейковых постах.

Для американских пользователей Instagram запускает функцию, которая позволит сообщать о постах, которые они считают фейковыми.

Пользователи должны нажать на три точки в верхнем углу сообщения и пометить пост как фейковый, пишет Громадське.

По словам представительницы Facebook Стефани Отвей, маркированные таким образом посты не будут удаляться, но их продвижение с помощью хэштэгов и страницы Explore будет запрещено.

В Facebook есть 54 партнеры из проверки фактов, которые работают на 42 языках, но новая функция пока будет доступна только в США.