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Умный массажер для шеи от Xiaomi: подробнее о девайсе
Умный массажер для шеи от Xiaomi: подробнее о девайсе

Умный массажер для шеи от Xiaomi: подробнее о девайсе

Умный массажер для шеи от Xiaomi: подробнее о девайсе
16:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Китайский производитель Xiaomi порадовал фанатов новым оригинальным продуктом – это шейный массажер Jeeback Neck Massager G2.

Новинку традиционно представили на площадке коллективного финансирования китайского производителя.

Как пишет gizmochina, на площадке его можно заказать за 35 долларов.

Кого заинтересует. Производитель говорит, что это полезная вещь для людей, имеющих сидячую работу. Вес устройства составляет всего 190 г, поэтому его очень комфортно держать на шее.

Характеристики. Массажер оснащен тремя массажными головками с плавающей конструкцией, что позволяет идеально адаптироваться к различным типам шеи.

 
 
 
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Xiaomi нередко запускает продукты через краудфандинговую площадку — такой подход позволяет предварительно оценить спрос на будущие новинки. Очередным устройством компании стал массажёр для шеи Jeeback Neck Massager G2, который моментально привлёк внимание пользователей. Итоговые сборы на начало его производства составили 1100% от первоначально запрошенной суммы Новинка ориентирована на пользователей, проводящих много времени за рабочим столом. Из-за неправильной осанки при ведении «офисного» образа жизни может нарушиться кровообращение в шее, что в свою очередь нередко вызывает головную боль и становится причиной различных заболеваний. Конструкция массажёра выполнена в форме шейного обода и снабжена тремя плавающими насадками с 15 степенями интенсивности воздействия на мышцы шеи. В дополнение к трём различным режимам массажа предусмотрена функция подогрева рабочей поверхности до 42 градусов Цельсия. Такая возможность пригодится для использования в зимнее время и улучшения кровообращения. Одного заряда встроенного аккумулятора, по заявлению производителя, хватит на четыре часа непрерывной работы устройства или восемь дней при 30-минутных ежедневных сеансах. При отсутствии контакта с кожей прибор автоматически выключается через 60 секунд. Переключение режимов осуществляется с помощью комплектного беспроводного пульта ДУ или мобильного приложения Старт продаж Xiaomi Jeeback Neck Massager G2 назначен на сентябрь ,по цене $35#xstore #заxiaomiвxstore #jeebackneckmassager2

Публикация от Xiaomi Ачинск (@achinsk_xstore)

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Девайс способен имитировать массаж, разминку и иглоукалывание. Он также имеет функцию подогрева с постоянной температурой 42 градуса.

Он работает автономно от батареи. Одного заряда хватает до 8 дней работы. Jeeback Neck Massager G2 можно управлять с помощью смартфона или с помощью специального пульта.

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Технологии, Девайс, Техно, Xiaomi, Массажер, Jeeback Neck Massager G2.
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