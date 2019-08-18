Скачать
Воскресенье, 18.08.2019
"Двух дней достаточно": У Зеленского считают, что Рада сформирует Кабмин в краткие сроки
"Двух дней достаточно": У Зеленского считают, что Рада сформирует Кабмин в краткие сроки
Пожар в одесском отеле: одна из пострадавших вышла из больницы
Пожар в одесском отеле: одна из пострадавших вышла из больницы
Карпаты в гостях обыграли Олимпик: дебют Кучера (Видео голов)
Карпаты в гостях обыграли Олимпик: дебют Кучера (Видео голов)
Лилия Подкопаева опубликовала трогательный снимок со своим мужем
Лилия Подкопаева опубликовала трогательный снимок со своим мужем

Segway-Ninebot разработали первый в мире самокат с искусственным интеллектом

Segway-Ninebot разработали первый в мире самокат с искусственным интеллектом
19:06 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твитер

Новости технологии:Компания Segway-Ninebot представила новый электрический самокат KickScooter T60, который получил функции искусственного интеллекта.

На первый взгляд обычный трехколесный самокат, но на самом деле он намного "умнее" своих братьев. Его главная особенность - при низком заряде аккумулятора самостоятельно находить ближайшую зарядную станцию и отправляться туда автоматически для подзарядки.

По словам главы Ninebot (материнская компания Segway), KickScooter T60 будет управляться удаленно из облака.

В первую очередь, такие самокаты пригодятся сервисам проката. На новую модель уже обратили внимание компании Uber и Lyft, расширяющие сферу деятельности на прокат самокатов.

Uber может запустить в Киеве прокат электровелосипедов и самокатов

Дело в том, что обычно таким компаниям приходится нанимать курьеров, которые забирают севшие самокаты с улиц. Некоторые пользователи бросают разряженное устройство прямо на дороге, в результате создавая угрозу пешеходам и транспорту.

Будущее уже наступило: Uber представил такси с автопилотом

KickScooter T60, которые самостоятельно доедет до зарядной станции, как раз может решить эту проблему.

Правда, обойдется такой самокат в разы дороже обычного: вместо 200–300 долларов, которые обычно платят за самокаты сервисы проката, придется отдать около 1420 долларов.

Испытания KickScooter T60 начнутся в следующем месяце, а в продажу электросамокат должен поступить в первом квартале следующего года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Uber, Электросамокат, Ninebot, Segway, Lyft.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 18 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы на Яблочный Спас 2019 и все о празднике: что святить и можно ли работать
03 США обнародовали первый отчет разведки о катастрофе на ЧАЭС
04 Гороскоп на завтра, 18 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Оригинальные поздравления с днем рождения 18 августа: стихи и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ИГИЛ подтвердила свою причастность к теракту в Кабуле
ИГИЛ подтвердила свою причастность к теракту в Кабуле
В Минобороны сообщили о 4 провокациях боевиков в зоне ООС
В Минобороны сообщили о 4 провокациях боевиков в зоне ООС
Разумков - о своих доходах и ведении бизнеса
Разумков - о своих доходах и ведении бизнеса
Эдварду Нортону - 50: интересные факты из жизни звезды &quot;Бойцовского клуба&quot;
Эдварду Нортону - 50: интересные факты из жизни звезды "Бойцовского клуба"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь