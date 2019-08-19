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Tesla Roadster Илона Маска с манекеном Starman совершил первый облет Солнца

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Tesla Roadster Илона Маска с манекеном Starman совершил первый облет Солнца
10:15 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости технологии:Спортивный автомобиль американского предпринимателя был запущен в космос на ракете Falcon Heavy в феврале прошлого года.

Запуск Tesla Roadster в космос был всего лишь экспериментом, чтобы продемонстрировать возможности ракеты-носителя SpaceX. Электромобиль установили на обтекателях второй ступени Falcon Heavy. Манекен одели в скафандр, посадили на место водителя, пристегнули и 6 февраля вывели на околоземную орбиту.

С тех пор родстер уже полтора года движется в космосе с чрезвычайно высокой скоростью - более 42 тысяч километров в час - и после полного оборота вокруг Солнца вышел на сближение с Марсом.

В октябре автомобиль приблизится к Красной планете на расстояние в 7,5 миллиона километров. Несмотря на то что свою миссию спорткар выполнил уже давно - показал, что Falcon Heavy может запускать полезную нагрузку, - он может путешествовать в космосе хоть миллиарды лет.

Запуск Tesla Roadster со стартового комплекса 39A Космического центра Кеннеди, 6 февраля 2018 года

Тем временем SpaceX уже дважды успешно запустила ракету Falcon Heavy с настоящей полезной нагрузкой. Первый старт со спутником Arabsat 6A для Саудовской Аравии состоялся в апреле этого года.

Скриншот с сайта whereisroadster.com, показывающий местоположение электромобиля

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Во время второго пуска, который провели в июне, на орбиту были выведены 24 спутника, исследовательские лаборатории, солнечный парус, атомные часы с погрешностью хода в секунду за девять миллионов лет, капсулы с прахом 152 человек и другое оборудование, которое было подготовлено Министерством обороны США, Национальным управлением океанических и атмосферных исследований и NASA. Общий вес груза составил 3,7 тонны. На 2020 год запланированы еще два запуска этой сверхтяжелой ракеты-носителя.

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Солнце, Tesla, Илон Маск, Tesla Roadster, Starman, Манекен Starman.
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