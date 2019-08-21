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Среда, 21.08.2019
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Nokia решила перевыпустить свою легендарную лягушку

Nokia решила перевыпустить свою легендарную лягушку
01:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Компания HMD Global решила перевыпустить раскладной телефон Nokia 2720.

Его впервые представили в 2009 году. Новую версию могут представить во время выставки IFA 2019 Берлине.

Как передает Nokia Power User, новый телефон получил кодовый номер Nokia TA-1170. Он уже появился в базе данных китайского агентства связи CCC.

Как сообщают источники, модель Nokia 2720 2019 может получить поддержку 4G. Также телефон получит поддержку двух SIM-карт.

Как известно, 5 сентября компания HMD запланировала мероприятие в Берлине на выставке IFA 2019. Там, вероятно и представят Nokia 2720 2019. Тогда же ожидают презентацию устройств Nokia 6.2 и Nokia 7.2.

HMD Global продолжит выпускать апдейты для ряда смартфонов Nokia: список 

Цена. Согласно утечкам, стоимость Nokia 2720 (2019) составит около 100 евро (2 800 гривен).

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Все по теме:

Nokia, Технологии, Телефон, Техно, HMD Global, Nokia 2720.
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