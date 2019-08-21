Xiaomi Mi Band 5: компания уже работает над новым поколение гаджета

Новости технологии:В середине июня китайский производитель Xiaomi представил фитнес-браслет Mi Band 4.

Сейчас стало известно, что компания работает над новым поколение фитнес-трекера.

Как передает Gizmochina, об этом обмолвился Ван Хуан, руководитель компании Huami, которая занимается производством смарт-часов Amazfit и фитнес-трекеров Xiaomi Mi Band.

В частности, он сказал, что они уже начали работу над Mi Band 5.

"У нас нет фиксированного времени, когда мы собираемся запустить Mi Band 5. Но мы уже начали работать над Mi Band 5 с Xiaomi, и это не займет много времени. Таким образом, мы только что запустили Mi Band 4, но потенциально, до следующего года мы можем запустить Mi Band 5", – сказал руководитель Huami.

Как известно, фитнес-трекеры Mi Band – один из самых популярных фитнес-девайсов в Украине. Что касается Mi Band 4, то первый миллион в мире устройств продали всего за 8 дней.