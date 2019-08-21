Google будет помогать пользователям с грамматикой

Новости технологии:Сервисы Gmail будут с помощью искусственного интеллекта исправлять грамматические ошибки пользователей.

Компания Google интегрирует технологии искусственного интеллекта Smart Reply в свой сервис электронных писем Gmail. С его помощью пользователи смогут избавляться от грамматических ошибок, говорится на сайте компании.

Искусственный интеллект будет в режиме реального времени анализировать текст письма и предлагать свои варианты для исправления ошибок. Часто встречающиеся грамматические ошибки в тексте будут выделены красным цветов, а возможные опечатки — синим.

Ранее Google в тестовом режиме внедрила Smart Reply в свои сервисы Google Docs. Технология работает на машинном обучении, которое анализирует базы данных с различными типами писем и текстами для обучения грамотности.

Пока функция доступна только пользователям облачного сервиса Google G Suite, работающих с английским языком. В ближайшее время Google обещает запустить эту систему и для других пользователей.