Файтинг "Power Rangers: Battle for the Grid" выйдет на PC в конце сентября

Power Rangers: Battle for the Grid — файтинг про то, как герои и злодеи из "Могучих рейнджеров" мутузят друг друга в ближнем бою.
В настоящее время игра доступна на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, а 24 сентября посетит и PC.
В компьютерную Battle for the Grid войдут все особенности и контент приставочных версий, а именно:
По словам разработчиков, в Battle for the Grid вас ждут эпические битвы три на три. Управление в игре настроено таким образом, чтобы новички быстро освоились и начали наслаждаться драками, а опытные геймеры могли проворачивать сложные комбинации.
У Power Rangers: Battle for the Grid уже открыта страница в Steam.