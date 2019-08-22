Файтинг "Power Rangers: Battle for the Grid" выйдет на PC в конце сентября

Новости технологии:Power Rangers: Battle for the Grid прибудет на PC 24 сентября. Заявлен кросс-плей с Xbox One и Switch.

Power Rangers: Battle for the Grid — файтинг про то, как герои и злодеи из "Могучих рейнджеров" мутузят друг друга в ближнем бою.

В настоящее время игра доступна на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, а 24 сентября посетит и PC.

В компьютерную Battle for the Grid войдут все особенности и контент приставочных версий, а именно:

12 стартовых персонажей и 3 дополнительных (из DLC),

3 атаки "Ультра",

7 арен,

120 коллекционных предметов,

рейтинговый и "казуальный" онлайн,

одиночные режимы, в том числе сюжетный,

озвучивание от оригинальных актёров,

возможность играть с друзьями,

кросс-плей и перенос прогресса между PC, Xbox One и Switch.

По словам разработчиков, в Battle for the Grid вас ждут эпические битвы три на три. Управление в игре настроено таким образом, чтобы новички быстро освоились и начали наслаждаться драками, а опытные геймеры могли проворачивать сложные комбинации.

У Power Rangers: Battle for the Grid уже открыта страница в Steam.