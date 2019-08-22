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Файтинг "Power Rangers: Battle for the Grid" выйдет на PC в конце сентября

Файтинг "Power Rangers: Battle for the Grid" выйдет на PC в конце сентября
03:35 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Скриншот

Новости технологии:Power Rangers: Battle for the Grid прибудет на PC 24 сентября. Заявлен кросс-плей с Xbox One и Switch.

Power Rangers: Battle for the Grid — файтинг про то, как герои и злодеи из "Могучих рейнджеров" мутузят друг друга в ближнем бою.

В настоящее время игра доступна на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, а 24 сентября посетит и PC.

В компьютерную Battle for the Grid войдут все особенности и контент приставочных версий, а именно:

  •  12 стартовых персонажей и 3 дополнительных (из DLC),
  •  3 атаки "Ультра",
  •  7 арен,
  • 120 коллекционных предметов,
  • рейтинговый и "казуальный" онлайн,
  • одиночные режимы, в том числе сюжетный,
  • озвучивание от оригинальных актёров,
  • возможность играть с друзьями,
  • кросс-плей и перенос прогресса между PC, Xbox One и Switch. 

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По словам разработчиков, в Battle for the Grid вас ждут эпические битвы три на три. Управление в игре настроено таким образом, чтобы новички быстро освоились и начали наслаждаться драками, а опытные геймеры могли проворачивать сложные комбинации.

У Power Rangers: Battle for the Grid уже открыта страница в Steam.

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Игры, PlayStation 4, PC, Xbox One, Nintendo Switch, Power Rangers: Battle for the Grid, Файтинг.
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