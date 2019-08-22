Скачать
Четверг, 22.08.2019
МИД позитивно оценило год культурного сотрудничества Украины и Австрии
МИД позитивно оценило год культурного сотрудничества Украины и Австрии
В КНДР заговорили о риске возникновения холодной войны
В КНДР заговорили о риске возникновения холодной войны
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
Немецкий стартап презентовал футуристическое летающее такси
Немецкий стартап презентовал футуристическое летающее такси

Компьютер в мониторной стойке: DELL готовит "самый необычный" ПК

Компьютер в мониторной стойке: DELL готовит "самый необычный" ПК
06:05 Сегодня Телеграф fainaidea.com Фото: Твиттер

Новости технологии:DELL готовит самый необычный мини-ПК из всех.

Современные тренды построения настольных компьютеров таковы, что они как правило тяготеют к уменьшению физических размеров самого компьютера – и некоторые производители довольно успешно интегрируют эти тренды в свои наработки. Вот и компания DELL не стала исключением, продемонстрировав сегодня во время краткого анонса свой новый мини-ПК, выполненный в формате вертикальной мониторной стойки, которая может уместить на себе абсолютно любой современный рыночный монитор от любого другого производителя – столь интересная и уникальная идея тут же была подхвачена пользовательским вниманием и быстро стала одной из наиболее обсуждаемых в свете.

Речь идет о модели мини-компьютера DELL OptiPlex 7070, которая разрабатывалась достаточно давно, и которая предназначена в первую очередь для тех пользователей, которые хотели бы приобрести как можно более портативный компьютер с возможностью в последующем времени обновлять его мониторную составляющую. Так и получилось – выполненный в структуре вертикальной стойки для монитора, компьютер воплощает в себе абсолютно все железо, таким образом не только не занимая много места, но и откровенно удивляя столь компактными размерами и малым весом.

Стоит отметить тот факт, что DELL всегда говорила о свое разработке с нескрываемой теплотой, указывая на то, что намеревается предложить своим пользователям невиданный ранее уровень компактности и производительности. И не прогадала, поскольку внутри модели OptiPlex 7070 Ultra скрывается высокопроизводительный процессор Intel Core i7 последнего поколения, 64 Гб оперативной памяти и 1 Тб SSD-накопителя, вместе с некоторыми другими комплектующими.

 

Google научилась отслеживать движение рук в режиме реального времени

Впрочем, не сообщается о наличии какого-либо дискретного графического ускорителя – однако это было бы крайне странно, с учетом более чем компактных размеров. Таким образом, новая модель мини-ПК от DELL должна поступить на массовый пользовательский рынок компьютерной техники уже 24 сентября текущего года, по цене в 750 долларов США, что представляет собой достаточно интересную цену.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Компьютер, Dell, PC, OptiPlex 7070.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж
02 Гороскоп на завтра, 22 августа 2019: все знаки Зодиака
03 "Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
04 Гройсман назвал главное условие для возвращения России в G8
05 Завтра Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Индекс потребительских настроений в Украине достиг значения августа 2013-го
Индекс потребительских настроений достиг значения лета 2013-го
Крокодил Фиделя Кастро напал на мужчину в Швеции
Крокодил Фиделя Кастро напал на мужчину в Швеции
Зеленский прокомментировал новости о возвращении РФ в &quot;Большую восьмерку&quot;
Зеленский - о возвращении РФ в G8
Новый сбой в работе Instagram и Facebook: пользователи не могут &quot;залогиниться&quot;
Новый сбой в работе Instagram и Facebook: пользователи не могут "залогиниться"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь