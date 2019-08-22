Компьютер в мониторной стойке: DELL готовит "самый необычный" ПК

Новости технологии:DELL готовит самый необычный мини-ПК из всех.

Современные тренды построения настольных компьютеров таковы, что они как правило тяготеют к уменьшению физических размеров самого компьютера – и некоторые производители довольно успешно интегрируют эти тренды в свои наработки. Вот и компания DELL не стала исключением, продемонстрировав сегодня во время краткого анонса свой новый мини-ПК, выполненный в формате вертикальной мониторной стойки, которая может уместить на себе абсолютно любой современный рыночный монитор от любого другого производителя – столь интересная и уникальная идея тут же была подхвачена пользовательским вниманием и быстро стала одной из наиболее обсуждаемых в свете.

Речь идет о модели мини-компьютера DELL OptiPlex 7070, которая разрабатывалась достаточно давно, и которая предназначена в первую очередь для тех пользователей, которые хотели бы приобрести как можно более портативный компьютер с возможностью в последующем времени обновлять его мониторную составляющую. Так и получилось – выполненный в структуре вертикальной стойки для монитора, компьютер воплощает в себе абсолютно все железо, таким образом не только не занимая много места, но и откровенно удивляя столь компактными размерами и малым весом.

Стоит отметить тот факт, что DELL всегда говорила о свое разработке с нескрываемой теплотой, указывая на то, что намеревается предложить своим пользователям невиданный ранее уровень компактности и производительности. И не прогадала, поскольку внутри модели OptiPlex 7070 Ultra скрывается высокопроизводительный процессор Intel Core i7 последнего поколения, 64 Гб оперативной памяти и 1 Тб SSD-накопителя, вместе с некоторыми другими комплектующими.

Впрочем, не сообщается о наличии какого-либо дискретного графического ускорителя – однако это было бы крайне странно, с учетом более чем компактных размеров. Таким образом, новая модель мини-ПК от DELL должна поступить на массовый пользовательский рынок компьютерной техники уже 24 сентября текущего года, по цене в 750 долларов США, что представляет собой достаточно интересную цену.