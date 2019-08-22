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Четверг, 22.08.2019

Gears Pop вышла на Android и iOS: трейлер игры (Видео)

Microsoft анонсировала Gears Pop еще на E3 2019, объявив, что игра выйдет на Android и iOS, но точную дату геймеры узнали только две недели назад. Теперь же проект добрался до мобильных устройств и доступен бесплатно для скачивания в Google Play и App Store. Gears Pop напоминает Clash Royale, мультиплеерную карточную игру от Supercell. Игрокам предстоит собирать героев вселенной Gears of War и составлять из них команду, основываясь на своем стиле игры и стратегии. Битвы проходят в онлайне между двух реальных игроков, задача которых захватывать точки и уничтожить башни противника. Игрокам также выдают «заклинания», с помощью которых они могут наносить урон противнику или его армии.
gagadget.com
Фото: Twitter
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Android, iOS, Игра, Трейлер, Gears Pop.
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