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День Независимости Украины: Google посвятил дудл к 28-й годовщине

День Независимости Украины: Google посвятил дудл к 28-й годовщине
07:34 Сегодня Телеграф

Новости технологии:В этот день, 24 августа, украинцы отмечают День Независимости Украины.

Флаг, который можно увидеть на сегодняшнем Doodle, с цветами, символизирующими мир и процветание, ярко-голубое небо и золотые пшеничные поля, сегодня будет развеваться по всей Украине в честь 28-го дня независимости страны. Национальный праздник отмечает становление Украины как суверенного государства.

В этот день в 1991 году попытка государственного переворота вдохновила Украину на провозглашение независимости, что привело к референдуму, на котором украинские граждане проголосовали за то, чтобы разорвать отношения с Советским Союзом и избрать нового президента.

Живя во второй по величине стране Европы, кроме России, украинцы имеют свой богатый язык и культуру. Многие проверенные временем традиции отмечаются в этот день. На праздничных концертах и ярмарках многие участники носят вышиванку, вышитую рубашку, популяризированную почти 1000 лет назад, во времена Киевской Руси.

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