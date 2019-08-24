День Независимости Украины: Google посвятил дудл к 28-й годовщине

Новости технологии:В этот день, 24 августа, украинцы отмечают День Независимости Украины.

Флаг, который можно увидеть на сегодняшнем Doodle, с цветами, символизирующими мир и процветание, ярко-голубое небо и золотые пшеничные поля, сегодня будет развеваться по всей Украине в честь 28-го дня независимости страны. Национальный праздник отмечает становление Украины как суверенного государства.

В этот день в 1991 году попытка государственного переворота вдохновила Украину на провозглашение независимости, что привело к референдуму, на котором украинские граждане проголосовали за то, чтобы разорвать отношения с Советским Союзом и избрать нового президента.

Живя во второй по величине стране Европы, кроме России, украинцы имеют свой богатый язык и культуру. Многие проверенные временем традиции отмечаются в этот день. На праздничных концертах и ярмарках многие участники носят вышиванку, вышитую рубашку, популяризированную почти 1000 лет назад, во времена Киевской Руси.