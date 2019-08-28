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Дроны Lucid могут красить стены и мыть окна вместо бригады рабочих

Дроны Lucid могут красить стены и мыть окна вместо бригады рабочих
14:35 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:В Lucid говорят, что дрон способен очищать здания высотой до 36,5 метров.

Мытье окон и стен в небоскребах – довольно дорогая и травмоопасная деятельность. Однако ребята из компании по разработке дронов Lucid из Северной Каролины придумала другой подход: применение беспилотников для чистки окон зданий. 

Как это работает

Их одноименный дрон использует биоразлагаемый чистящий состав, который может чистить даже кирпич и известняк. Для того, чтобы почистить дом, офис или практически любое другое здание нужно сделать всего несколько шагов. Оператор приезжает на место, раскладывает и включает дрона, а затем присоединяет к нему шланг от бака, который установлен в грузовике оператора. 

Контроль за передвижениями и пульверизатором осуществляется через дистанционное управление. Применение шланга позволяет оставить на земле самый тяжелый вес, не лишая при этом дрона мобильности и скорости. 

В данный момент он питается от батареи, однако в скором времени он научится получать энергию по кабелю.

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Выгодно ли

Компания изначально планировала сама заниматься клининговыми услугами, однако сейчас они пришли к выводу, что сдача дронов в аренду более экономически выгодна. На данный момент они уже заключили контрактов на $33,000 в месяц (аренда дрона на месяц обойдется в $3,000, вместе с обслуживанием и обучением).

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Технологии, Техно, Дроны, Lucid, Дроны Lucid.
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