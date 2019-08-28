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Арсенал мессенджеров Facebook пополнится еще одним приложением

Арсенал мессенджеров Facebook пополнится еще одним приложением
16:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:Facebook работает над новым мессенджером Threads.

Новый сервис станет дополнением для Instagram: он упростит общение пользователей и откроет перед ними ряд уникальных возможностей.

Что известно о разработке предыдущей версии мессенджера?

По информации The Verge, в мае 2019 года авторы Instagram прекратили работу над приложением для обмена сообщениями Direct, который разрабатывался с конца 2017 года.

Руководство сервиса объяснило, что бета-тестерам не понравилась необходимость переключаться между Instagram и другой программой, когда они хотели отправить личное сообщение. Однако в компании по-прежнему заинтересованы в расширении возможностей обмена сообщениями.

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Что известно о новом мессенджере Threads?

На скриншотах будущей программы Threads, которые получили журналисты, видно, что предполагает общение пользователей с людьми из их списка "близких друзей" в Instagram.

Сервис даст возможность в режиме реального времени делиться различной информацией, включая местоположение, скорость передвижения, уровень заряда аккумулятора смартфона и тому подобное. Пользователи также смогут обновлять свой статус вручную. Он будет отображаться в основной ленте вместе с сообщениями.

Переписка в Threads очень напоминает переписку в Instagram. Сообщения от друзей отображаются в центральной ленте, а аватарки отмечаются зеленой точкой, указывающей, кто из контактов в данный момент активен.

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В разделе "Темы" можно будет просматривать опубликованные материалы знакомых. В Threads также будет доступна камера для отправки фото и видео.

Дата выхода приложения. О сроках релиза Threads пока нет информации.

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Facebook, Технологии, Приложение, Мессенджер, Техно, Threads.
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