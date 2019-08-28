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Даже ночью: ИИ может отслеживать миграцию птиц

Даже ночью: ИИ может отслеживать миграцию птиц
20:53 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Во время осенней и весенней миграции десятки миллионов птиц летят не только в дневное время суток, но и глубокой ночью.

Специалисты по разработке искусственного интеллекта из Массачусетского университета представили ИИ, благодаря которому орнитологи смогут отслеживать миграцию птиц даже ночью. Исследование опубликовано в журнале "EurekAlert!».

Во время осенней и весенней миграции десятки миллионов птиц летят не только в дневное время суток, но и глубокой ночью. На протяжении последних десятилетий за ночными перемещениями птиц ученые могли наблюдать только на основе данных с метеорологических спутников Национальной метеорологической службы США. При этом для многих исследователей эти данные были просто недоступны.

Кроме того, еще одним важным ограничением для работы орнитологов был огромный массив данных. Ежегодно спутники фиксировали 200 млн изображений и сотни терабайт других данных.

Ученые решили применить технологии искусственного интеллекта для анализа этих данных, чтобы убрать нерелевантные изображения со спутников, например, циклонов или засух, оставив только снимки птиц. При этом вручную такую работу проделать практически невозможно.

Искусственный интеллект MistNet был разработан инженерами из Массачусетского университета вместе с коллегами из Корнелльской лаборатории орнитологии. Благодаря ИИ ученые смогут построить маршруты миграции птиц даже в то время, когда за ними невозможно было наблюдать с Земли.

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MistNet основан на нейронных сетях, специализирующихся на анализе изображений. Он включает в себя несколько компонентов архитектуры, адаптированных к уникальным характеристикам радиолокационных данных.

В результате команда создала карты миграций птиц за последние 24 года, анимировала их и добавила иллюстрации "наиболее интенсивных миграционных районов в континентальной части Соединенных Штатов".

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Миграция, Технологии, Искусственный интеллект, Техно, ИИ, Миграция птиц.
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