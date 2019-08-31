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Не перестает удивлять: Xiaomi представила умную мультиварку (Видео)

Не перестает удивлять: Xiaomi представила умную мультиварку (Видео)
09:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Китайская компания уверенно продолжает развивать собственную линейку бытовой техники.

Очередной новинкой компании стала оригинальная мультиварка, сочетающая также функции миксера и сковороды.

Универсальный гаджет способен заменить сразу несколько кухонных электроприборов. Solista Solo Intelligent Cooking Machine сочетает в себе сразу несколько приборов. Это и газовая плита, и вытяжка, и сковорода с режимом равномерного приготовления.

Приготовление овощей и мяса происходит равномерно, благодаря подвижной системе лопаток, которые периодически переворачивают кусочки пищи и не позволяют ей подгореть.

  • Емкость чаши устройства – 3,5 литра
  • Вес устройства – 5 кг

Изготовлена она из литого алюминия с антипригарным покрытием. Откидная крышка выполнена из каленого стекла, поэтому процесс приготовления можно контролировать, не открывая прибор.

Как работает мультиварка от Xiaomi

Для работы с мультиваркой производитель выпустил фирменное приложение. С его помощью можно выбирать рецепты, регулировать температуру, время приготовления и частоту вращения лопаток.

Особенности мультиварки Solista Solo Intelligent Cooking Machine, смотрите на видео:

 

Хозяюшкам в помощь: Xiaomi выпустила новый продукт для кухни

О готовности блюда приложение сообщает владельцу смартфона уведомлением. Еще одной особенностью прибора является возможность готовить блюда без добавления подсолнечного или сливочного масла. Установленный датчик самостоятельно регулирует мощность нагрева с минимальным выделением пара.

Цена. Solista Solo Intelligent Cooking Machine стоит 142 доллара.

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Все по теме:

Технологии, Бытовая техника, Техно, Мультиварка, Умная мультиварка, Solista Solo Intelligent Cooking Machine.
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