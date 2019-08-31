Не перестает удивлять: Xiaomi представила умную мультиварку (Видео)

Очередной новинкой компании стала оригинальная мультиварка, сочетающая также функции миксера и сковороды.
Универсальный гаджет способен заменить сразу несколько кухонных электроприборов. Solista Solo Intelligent Cooking Machine сочетает в себе сразу несколько приборов. Это и газовая плита, и вытяжка, и сковорода с режимом равномерного приготовления.
Приготовление овощей и мяса происходит равномерно, благодаря подвижной системе лопаток, которые периодически переворачивают кусочки пищи и не позволяют ей подгореть.
Изготовлена она из литого алюминия с антипригарным покрытием. Откидная крышка выполнена из каленого стекла, поэтому процесс приготовления можно контролировать, не открывая прибор.
Как работает мультиварка от Xiaomi
Для работы с мультиваркой производитель выпустил фирменное приложение. С его помощью можно выбирать рецепты, регулировать температуру, время приготовления и частоту вращения лопаток.
Особенности мультиварки Solista Solo Intelligent Cooking Machine, смотрите на видео:
О готовности блюда приложение сообщает владельцу смартфона уведомлением. Еще одной особенностью прибора является возможность готовить блюда без добавления подсолнечного или сливочного масла. Установленный датчик самостоятельно регулирует мощность нагрева с минимальным выделением пара.
Цена. Solista Solo Intelligent Cooking Machine стоит 142 доллара.