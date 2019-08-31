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Суббота, 31.08.2019

"Stranger Things 3: The Game": трейлер игры (Видео)

Stranger Things 3: The Game появилась на консолях и ПК вместе с третьим сезоном сериала. Теперь в нее можно поиграть на устройствах с iOS и Android. 8-битная Stranger Things: The Game вышла в 2017 году, она рассказывала историю первых 2 сезонов сериала. На этот раз события (уже 16-битной) игры перенесут нас в третий сезон, поэтому тем, кто его не видел и боится спойлеров, стоит сначала посмотреть сериал. Изменился и ракурс: в первой части мы смотрели сверху вниз, теперь всё в изометрии. Также приложение поддерживает кооператив и контроллер. В отличие от игры 2017 года, которая была бесплатной, Stranger Things 3 обойдётся в 5 долларов.
gagadget.com
Фото: twitter
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Технологии, Игра, Техно, Stranger Things 3: The Game, Stranger Things 3.
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