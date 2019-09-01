Разнообразные услуги мобильных операторов, которые тебя заинтересуют

Новости технологии:Мобильный телефон как неотъемлемая часть жизни: в этой статье вы узнаете больше о услугах для вашего смартфона от операторов сотовой связи.

Антиопределитель номера

Автоматическое определение номера на мобильном телефоне доступно по умолчанию. Такая возможность есть у пользователя любой сети и любого гаджета. А как часто вам приходилось видеть надпись «Номер скрыт» вместо имени абонента при входящем звонке? Ее суть в том, что пользователь скрывает свой номер от того абонента, которому звонит. То есть, звонящего не идентифицируют «на другом конце провода».

Функция антиопределителя не распространяется на отправку SMS-сообщений. Это значит, что при отправке SMS номер высвечивается в любом случае. Клиенты могут ознакомиться с услугой «Антиопределитель номера» на официальном сайте оператора. Состоянием на 2019 год абонентская плата составляет 0,65 грн в день. Функция будет полезна тем, кто хочет сохранить анонимность, и кому важно, чтобы вызываемый абонент не смог перезвонить.

Перенос мобильного номера (MNP)

Многие пользователи не довольны услугами своего мобильного оператора. Кому-то не подходят условия тарифных планов, у кого-то в населенном пункте слабое покрытие сети. Но не всегда такие абоненты решаются сменить оператора. Многим жаль расставаться со своим номером.

Кроме этого, существуют и другие причины, например:

важно не потерять связь с клиентами, заказчиками, родственниками;

привязка к онлайн-банкингу и аккаунтам в соцсетях;

красивое, легко запоминающееся сочетание цифр.

MNP – отличная возможность начать пользоваться удобным тарифом и сохранить при этом старый номер (в том числе пароли, коды доступа, приложения). Новым абонентам предоставляют выгодные тарифы для звонков, интернета и роуминга. Миграция бесплатная.

Стать абонентами Kyivstar могут все зарегистрированные и контрактные пользователи Lifecell, Vodafone, Intertelecom, 3mob. За ними остается тот же номер, включая код – 093, 095 и другие.

Эксклюзивный номер

10 лет назад пользователей мобильной связи было гораздо меньше. Любой желающий приобрести сим-карту мог выбрать определенный легкий набор цифр. В магазине запросто можно было найти «красивый» номер, пересмотрев стопку стартовых пакетов.

Сейчас в продажу поступают пакеты с рандомным (читай «некрасивым») набором цифр. Просто так «777» или «1212» в номере вряд ли попадется. У кого есть желание получить заветные циферки, может воспользоваться специальной услугой от оператора. Заказать «красивый» номер можно онлайн или в ближайшем магазине сети.

Что входит в понятие «эксклюзивного номера»?

Повторы и комбинации цифр (067 ***2233)

Зеркальное отображение символов (067 1221***)

Расположение чисел в порядке возрастания/убывания (067 123****)

Каждый контрактный пользователь и припейд-абонент сможет составить персональный номер по желанию. Стоимость такой услуги зависит от сочетания цифр. Например, повтор двойных комбинаций обойдется в 200 грн, а четыре одинаковые цифры подряд стоят 3000 грн.