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Китайский Uber: компания Didi Chuxing анонсировала запуск роботакси в Шанхае

Китайский Uber: компания Didi Chuxing анонсировала запуск роботакси в Шанхае
05:13 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Facebook

Новости технологии:Китайская компания проведет запуск роботакси в Шанхае.

Didi Chuxing запустит автономное такси в Шанхае, говорят в китайской компании такси.

Местная администрация Шанхая недавно позволила компании Didi произвести тестирование автономных машин на дорогах общего пользования в одном из районов Шанхая. В компании также заявляют, что планируется расширение сети беспилотных такси.

Какие машины будут?

Didi говорят, что они запустят 30 разных моделей машин с 4м уровнем автономности, то есть не требующих человеческого вмешательства.

Как воспользоваться?

Клиенты смогут использовать приложение Didi для вызова роботакси. Однако в большинстве случаев в машинах будет человек за рулем. Компания планирует сделать поездки на таких машинах бесплатными.

Китайский сервис заказа такси Didi Chuxing разместит свои акции в Нью-Йорке

Компания Didi в 2016 году получила 1 миллиард долларов от Apple на развитие, и в то же время начала привлекать инженеров из Кремниевой Долины для работы над программой автономного такси.

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Китай, Шанхай, Такси, Робот, Uber, Didi Chuxing, Роботакси.
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