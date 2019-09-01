Китайский Uber: компания Didi Chuxing анонсировала запуск роботакси в Шанхае

Новости технологии:Китайская компания проведет запуск роботакси в Шанхае.

Didi Chuxing запустит автономное такси в Шанхае, говорят в китайской компании такси.

Местная администрация Шанхая недавно позволила компании Didi произвести тестирование автономных машин на дорогах общего пользования в одном из районов Шанхая. В компании также заявляют, что планируется расширение сети беспилотных такси.

Какие машины будут?

Didi говорят, что они запустят 30 разных моделей машин с 4м уровнем автономности, то есть не требующих человеческого вмешательства.

Как воспользоваться?

Клиенты смогут использовать приложение Didi для вызова роботакси. Однако в большинстве случаев в машинах будет человек за рулем. Компания планирует сделать поездки на таких машинах бесплатными.

Компания Didi в 2016 году получила 1 миллиард долларов от Apple на развитие, и в то же время начала привлекать инженеров из Кремниевой Долины для работы над программой автономного такси.