Новая функция в Telegram: обновление позволит защитить протестующих в Гонконге

Новости технологии:Функция будет скрывать номера пользователей, которые "сидят" в групповых чатах, связанных с протестами.

Обновление безопасности будет скрывать номера телефонов пользователей, которые участвуют в групповых чатах, связанных с протестами. Таким образом, власти не смогут получить доступ к личным данным участников.

Для чего обновление?

Обновление направлено на активистов по всему миру. Протестующие в Гонконге пользуются приложением для договоров о месте следующей встречи, а также они делятся кодами доступа к зданиям, в которых можно найти укрытие.

После начала протестов Павел Дуров заявил о том, что сеть Telegram подверглась DDoS атаке; большинство участвующих IP были из Китая. Силовые структуры присоединялись к групповым чатам и с помощью номера телефона активиста получали личные данные о его владельце.

Что изменилось?

Теперь в приложении будет функция отключения синхронизации имени аккаунта и номера телефона. Из-за новой системы протестующим будет сложнее найти друг друга в приложении, однако она же позволит им избежать обнаружения спецслужбами.