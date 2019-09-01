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Google посвятил дудл ко Дню знаний 2019

Google посвятил дудл ко Дню знаний 2019
07:02 Сегодня Телеграф

Новости технологии:Google выпустил Doodle, посвященный 1 сентября - международному Дню знаний.

День знаний - это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог.

1 сентября - праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.

В этот волшебный день принято от всей души поздравлять всех учеников, учителей, родителей с традиционным праздником первого звонка - Днем знаний, который открывает мир познания и восхождения к извечным животворных источников цивилизации, праздником молодости и надежды, и прежде всего тех, кто впервые в жизни переступает порог школы.

На праздник первого звонка в дворах учебных заведений собирается вся община. Звучит музыка, отовсюду слышны слова приветствия, радостные возгласы встречи с друзьями.

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Все по теме:

Google, Праздник, День знаний, 1 сентября, Doodle, Техно, Дудл.
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