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340 тысяч зрителей наблюдало за первым в мире игроком 60 уровня WoW Classic (Видео)

340 тысяч зрителей наблюдало за первым в мире игроком 60 уровня WoW Classic (Видео)
23:12 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:За первым игроком в мире, который достиг 60-го уровня в WoW Classic, наблюдало свыше 340 000 зрителей.

Стример Jokerd - первый игрок в мире, который достиг максимального, 60-го уровня в World of Warcraft Classic. Для этого ему понадобилось 79 часов и ряд фокусов с обновленной технической начинкой Classic.

Гонку за 60-м уровнем устроила гильдия Method: она пригласила известных игроков в студию в Лас-Вегасе и транслировала событие под комментарии представителей сообщества.

Jokerd не сидел в Лас-Вегасе под крылышком Method, но сумел значительно оторваться от конкурентов: лижайшим догоняющим был KennyMarsh, который к концу гонки отстал от Jokerd на целых пять уровней.

Рекордсмен играл гномом-магом на европейском сервере Mograine и предпочёл тактику старого доброго гринда, тогда как некоторые другие участники состязания применяли продвинутые приёмы вроде координированного забега по подземельям. Значительную часть времени Jokerd провёл в Западных Чумных землях: он привлекал большую группу нежити, замораживал её и забрасывал льдом.

Чтобы сделать гринд эффективнее, Jokerd пользовался особенностями системы слоев - одной из новых технических тонкостей World of Warcraft Classic. Грубо говоря, игра создаёт несколько копий одной зоны на одном сервере и раскидывает геймеров по этим копиям, чтобы не допускать слишком больших скоплений. Судя по комментариям, система временная и будет работать лишь в первые месяцы, когда разработчикам приходится справляться с большим наплывом пользователей.

Так вот, Jokerd скакал между копиями зоны во время фарма, чтобы не ждать респауна новой волны противников. Отдельные участники сообщества посчитали это довольно грязным приёмом, но комментатор Method, известный как JB, назвал хитрость Jokerd умной и честной.

За похождениями стримера наблюдало невероятное количество людей: когда Jokerd достиг 60-го уровня, у его стрима зафиксировали около 347 000 зрителей - эфир вошёл в список самых популярных индивидуальных трансляций в истории Twitch. На сервере вокруг марафонца собралась огромная толпа и принялась поздравлять его с достижением. 

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Впрочем, реальное соревнование ещё не завершено. Гильдия Method и другие игроки хотят раздобыть "ачивмент" покрупнее - стать первой группой в мире, которая зачистила стартовую волну рейдов в World of Warcraft Classic, включая "Логово Ониксии" и "Огненные Недра". И для этого понадобится не одиночка 60-го уровня, а 40 вооружённых до зубов персонажей.

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Игры, Онлайн игры, Wow, World of Warcraft Classic, Стрим.
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