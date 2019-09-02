Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Генпрокурор уволил Матиоса со ссылкой на службу в Минобороны
Генпрокурор уволил Матиоса со ссылкой на службу в Минобороны
Порошенко, Геращенко, Вакарчук и Парубий определены в комитеты Рады
Порошенко, Геращенко, Вакарчук и Парубий определены в комитеты Рады
Ломаченко вернулся в Украину: как встречали чемпиона мира (Фото, Видео)
Ломаченко вернулся в Украину: как встречали чемпиона мира (Фото, Видео)
Певица Джоана Сайнс погибла вовремя выступления (Фото)
Певица Джоана Сайнс погибла вовремя выступления (Фото)

На марсоход "Марс-2020" установили дрон (Фото)

На марсоход "Марс-2020" установили дрон (Фото)
11:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: nasa.gov

Новости технологии:Агентство намерено установить постоянное присутствие человека на Луне и вокруг него, используя Луну как трамплин для вывода людей на Марс.

Инженеры прикрепили на марсоход дрон Mars Helicopter, который может стать первым летательным аппаратом, который будет работать в атмосфере Марса. Об этом сообщает NASA.

"Дрон Mars Helicopter с двумя роторами, который работает на солнечном двигателе, был подключен вместе с системой доставки вертолетов Mars к пластине на животе ровера, которая содержит крышку, чтобы защитить дрон от мусора во время входа, спуска и посадки. После приземления дрон будет оставаться капсулированным и будет размещаться на поверхности после того, как будет найдена подходящая зона для проведения испытательных полетов в кратере Jezero (пункт назначения ровера)", - говорится в сообщении.

Если беспилотник действительно совершит полет, как запланировано, будущие миссии на Марсе смогут привлекать дроны второго поколения, чтобы добавить воздушное измерение к своим исследованиям.

"Наша работа заключается в том, чтобы доказать, что автономный, управляемый полет может быть выполнен в чрезвычайно тонкой марсианской атмосфере", - сказал руководитель проекта "Mars Helicopter" Мими Аун.

Sigma Ingegneria представила сверхбыстрый дрон Helyx

Отмечается что наряду с исследованием труднодоступных направлений, таких как скалы, пещеры и глубокие кратеры, они могли бы перевозить небольшие научные приборы или выступать разведчиками для людей-исследователей. 

Сообщается, что ровер "Марс 2020" с дроном на борту запустят с помощью ракеты "United Launch Alliance Atlas V" в июле 2020 года с комплекса Канаверал в штате Флорида. Когда он приземлится в кратере Jezero 18 февраля 2021 года, то станет первым космическим аппаратом в истории планетарных исследований с возможностью точно перенастроить свою точку приземления во время посадочной последовательности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Марс, Технологии, Марсоход, Техно, Дрон, Марс-2020, Mars Helicopter, Марсоход дрон Mars Helicopter.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
02 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
03 Ученые научились печатать человеческие органы за несколько секунд (Фото и видео)
04 Богуцкая принесла извинения семье Кивы за неправдивую публикацию
05 Новый образ Иванки Трамп покоряет сеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аргентина ограничила покупку доллара США
Аргентина ограничила покупку доллара США
ВСУ в начале осени понесли потери на Донбассе
ВСУ в начале осени понесли потери на Донбассе
День знаний отмечается 2 сентября: что ждет школьников Украины
День знаний в Украине отмечается 2 сентября
Сын Владимира Зеленского пошел в первый класс (Фото)
Сын Владимира Зеленского пошел в первый класс (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь