На марсоход "Марс-2020" установили дрон (Фото)

Новости технологии:Агентство намерено установить постоянное присутствие человека на Луне и вокруг него, используя Луну как трамплин для вывода людей на Марс.

Инженеры прикрепили на марсоход дрон Mars Helicopter, который может стать первым летательным аппаратом, который будет работать в атмосфере Марса. Об этом сообщает NASA.

"Дрон Mars Helicopter с двумя роторами, который работает на солнечном двигателе, был подключен вместе с системой доставки вертолетов Mars к пластине на животе ровера, которая содержит крышку, чтобы защитить дрон от мусора во время входа, спуска и посадки. После приземления дрон будет оставаться капсулированным и будет размещаться на поверхности после того, как будет найдена подходящая зона для проведения испытательных полетов в кратере Jezero (пункт назначения ровера)", - говорится в сообщении.

Если беспилотник действительно совершит полет, как запланировано, будущие миссии на Марсе смогут привлекать дроны второго поколения, чтобы добавить воздушное измерение к своим исследованиям.

"Наша работа заключается в том, чтобы доказать, что автономный, управляемый полет может быть выполнен в чрезвычайно тонкой марсианской атмосфере", - сказал руководитель проекта "Mars Helicopter" Мими Аун.

Отмечается что наряду с исследованием труднодоступных направлений, таких как скалы, пещеры и глубокие кратеры, они могли бы перевозить небольшие научные приборы или выступать разведчиками для людей-исследователей.

Сообщается, что ровер "Марс 2020" с дроном на борту запустят с помощью ракеты "United Launch Alliance Atlas V" в июле 2020 года с комплекса Канаверал в штате Флорида. Когда он приземлится в кратере Jezero 18 февраля 2021 года, то станет первым космическим аппаратом в истории планетарных исследований с возможностью точно перенастроить свою точку приземления во время посадочной последовательности.