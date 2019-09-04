Скачать
Среда, 04.09.2019
Кабмин увольняет замминистров: кто в "черном" списке
Кабмин увольняет замминистров: кто в "черном" списке
Гончарук: Мы очень хотим открыть здание правительства максимально
Гончарук: Мы очень хотим открыть здание правительства максимально
Президент УЕФА третий раз прибыл в Украину (Фото)
Президент УЕФА третий раз прибыл в Украину (Фото)
Apple разработала новую систему безопасности для смарт-часов
Apple разработала новую систему безопасности для смарт-часов

Apple разработала новую систему безопасности для смарт-часов

Apple разработала новую систему безопасности для смарт-часов
21:43 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости технологии:Apple запатентовала ремешок для Apple Watch, который идентифицирует пользователя по отпечатку запястья.

Apple запатентовала браслет Apple Watch с датчиком, способным идентифицировать пользователя по коже на запястье. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на данные бюро патентов США.

Сейчас у Apple Watch нет системы биометрической идентификации пользователей, таких как Touch ID или Face ID. Чтобы разблокировать устройство, пользователю достаточно коснуться и экрана и ввести пин-код. 

Чтобы повысить безопасность устройства, Apple создала систему биометрической идентификации пользователя по «отпечатку запястья». Датчик, встроенный в браслет, создает тепловую модель запястья владельца и создает его личный профиль. При этом учитываются такие признаки, как наличие волос и текстура кожи пользователя.

Вторая запатентованная компанией система позволяет ремешку часов автоматически подстраиваться под размер запястья пользователя — по аналогии с самозавязывающимися шнурками Nike.

Отслеживание сна в Apple Watch: умные часы приобретут новую функцию

В браслет встраивается еще один датчик, который следит, чтобы часы не соскальзывали с запястья. Если это происходит, ремешок самостоятельно затягивается сильнее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, Технологии, Смарт-часы, Техно, Apple Watch.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: модный деловой дизайн для офиса (Фото)
02 Кара Делевинь снялась топлес для обложки глянца (Фото)
03 Полезные привычки, которые уберегут вас от рака
04 Переход Коноплянки из Шальке в Шахтер: названа сумма трансфера
05 Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленского попросили вернуть Кличко обратно
Зеленского попросили вернуть Кличко обратно
Холода продолжаются: прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
Прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
Возможна ли встреча Трампа и Рухани: ответ Белого дома
Возможна ли встреча Трампа и Рухани: ответ Белого дома
Официально: анонсирован Android 10
Официально: анонсирован Android 10
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь