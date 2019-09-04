Apple разработала новую систему безопасности для смарт-часов

Новости технологии:Apple запатентовала ремешок для Apple Watch, который идентифицирует пользователя по отпечатку запястья.

Apple запатентовала браслет Apple Watch с датчиком, способным идентифицировать пользователя по коже на запястье. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на данные бюро патентов США.

Сейчас у Apple Watch нет системы биометрической идентификации пользователей, таких как Touch ID или Face ID. Чтобы разблокировать устройство, пользователю достаточно коснуться и экрана и ввести пин-код.

Чтобы повысить безопасность устройства, Apple создала систему биометрической идентификации пользователя по «отпечатку запястья». Датчик, встроенный в браслет, создает тепловую модель запястья владельца и создает его личный профиль. При этом учитываются такие признаки, как наличие волос и текстура кожи пользователя.

Вторая запатентованная компанией система позволяет ремешку часов автоматически подстраиваться под размер запястья пользователя — по аналогии с самозавязывающимися шнурками Nike.

В браслет встраивается еще один датчик, который следит, чтобы часы не соскальзывали с запястья. Если это происходит, ремешок самостоятельно затягивается сильнее.