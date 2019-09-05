IFA 2019: Acer продемонстрировала публике новые ноутбуки

1 Пресс-конференция Acer была назначена на 4 сентября и стала первым публичным мероприятием в рамках IFA 2019. Сначала выступил президент компании Джейсон Чэнь, который рассказал, что Acer выделяет для себя три направления работы: обучение, потребительская электроника и продукты для бизнеса.

2 Компания представила сразу несколько новых устройств. Так, показали Swift 5 — ультралегкий ноутбук с тонкими рамками, который способен функционировать в течение всего рабочего дня, до 12,5 часа. Ноутбук работает на Win10, имеет процессор Core i7 10-го поколения (технология 10nm) и видеокарту MX250. Новый процессор работает в два раза быстрее, соединение по сети — в три раза быстрее. Есть разъем Thunderbolt, USB-C, 14-дюймовый сенсорный IPS-экран и сканер отпечатков пальцев.

3 Второй продукт, представленный на пресс-конференции, — HD-проектор Acer C250i.

4 Далее была показана обновленная линейка ноутбуков ConceptD, которые идеально подходят для людей творческих профессий, разработаны для создания видеопроектов, программирования и дизайна. Теперь они работают на новом процессоре Core i7 10-го поколения. Младшая модель — Concept D3 с видеокартой Nvidia GeForce 1650. Concept 5 имеет улучшенную видеокарту RTX 2060. И, наконец, самая топовая модель линейки — Concept 7 с видеокартой RTX 5000, которая включает в себя 16 ГБ памяти. Карта подходит для видеомонтажа, рендеринга 3D-проектов, создания анимации и любого другого hi-end-контента. Продажи начинаются в ноябре

5 Кроме того, Acer представила один из самых тонких игровых ноутбуков — Predator Triton 300 толщиной всего 20 миллиметров.