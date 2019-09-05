Скачать
Четверг, 05.09.2019
Столтенберг рассказал, как НАТО будет реагировать на срыв ДРМСД
Столтенберг рассказал, как НАТО будет реагировать на срыв ДРМСД
Административный суд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП
Административный суд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП
Президент УЕФА третий раз прибыл в Украину (Фото)
Президент УЕФА третий раз прибыл в Украину (Фото)
IFA 2019: Acer продемонстрировала публике новые ноутбуки
IFA 2019: Acer продемонстрировала публике новые ноутбуки

IFA 2019: Acer продемонстрировала публике новые ноутбуки

Смотрите фото (7)
IFA 2019: Acer продемонстрировала публике новые ноутбуки
02:09 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Компания Acer представила публике новые ноутбуки.

  • 1

    Пресс-конференция Acer была назначена на 4 сентября и стала первым публичным мероприятием в рамках IFA 2019. Сначала выступил президент компании Джейсон Чэнь, который рассказал, что Acer выделяет для себя три направления работы: обучение, потребительская электроника и продукты для бизнеса.

  • 2

    Компания представила сразу несколько новых устройств. Так, показали Swift 5 — ультралегкий ноутбук с тонкими рамками, который способен функционировать в течение всего рабочего дня, до 12,5 часа.

    Ноутбук работает на Win10, имеет процессор Core i7 10-го поколения (технология 10nm) и видеокарту MX250. Новый процессор работает в два раза быстрее, соединение по сети — в три раза быстрее. Есть разъем Thunderbolt, USB-C, 14-дюймовый сенсорный IPS-экран и сканер отпечатков пальцев.

  • 3

    Второй продукт, представленный на пресс-конференции, — HD-проектор Acer C250i.

  • 4

    Далее была показана обновленная линейка ноутбуков ConceptD, которые идеально подходят для людей творческих профессий, разработаны для создания видеопроектов, программирования и дизайна.

    Теперь они работают на новом процессоре Core i7 10-го поколения. Младшая модель — Concept D3 с видеокартой Nvidia GeForce 1650. Concept 5 имеет улучшенную видеокарту RTX 2060. И, наконец, самая топовая модель линейки — Concept 7 с видеокартой RTX 5000, которая включает в себя 16 ГБ памяти. Карта подходит для видеомонтажа, рендеринга 3D-проектов, создания анимации и любого другого hi-end-контента. Продажи начинаются в ноябре

  • 5

    Кроме того, Acer представила один из самых тонких игровых ноутбуков — Predator Triton 300 толщиной всего 20 миллиметров.

  • 6

    В завершение презентации показали новую игровую онлайн-платформу PLANET9. Для игроков продуманы рейтинг, ситстема грейдов, соревнования, работа с тренерами и многое другое.

    Поэтому тем, кто решил всерьез заняться киберспортом, будет с чего начать, кроме того, появится возможность улучшить свои скилы. В платформу интегрированы такие игры, как Dota, League of Legend и Battlefront.

    Закрытая бета будет запущена 4 сентября. А с нового года появится бета-версия платформы, доступная всем желающим.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Гаджеты, Ноутбуки, Acer, IFA 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кабмин увольняет замминистров: кто в "черном" списке
02 Гороскоп на завтра, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за контрабанду янтаря
04 Зеленского попросили вернуть Кличко обратно
05 Официальные финансисты "ОПЗЖ": кто они
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Заместители Маркаровой останутся в новом Кабмине
Заместители Маркаровой останутся в новом Кабмине
Холода продолжаются: прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
Прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
Возможна ли встреча Трампа и Рухани: ответ Белого дома
Возможна ли встреча Трампа и Рухани: ответ Белого дома
&quot;Почти серийный&quot; Bugatti разогнали до 490 км/ч (Видео)
"Почти серийный" Bugatti разогнали до 490 км/ч (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь