Скачать
Четверг, 05.09.2019
Главные события 4 августа: увольнения Кличко и Супрун, указы Зеленского, Беленюк едет на чемпионат мира
Главные события 4 августа: увольнения Кличко и Супрун, указы Зеленского, Беленюк едет на чемпионат мира
СБУ расследует возможную государственную измену на предприятии "Мотор Сич"
СБУ расследует возможную госизмену на предприятии "Мотор Сич"
Отбор Евро-2020: какие матчи нас ждут 5 сентября
Отбор Евро-2020: какие матчи нас ждут 5 сентября
Приметы и обряды на 5 сентября - Луп-брусничник
Приметы и обряды на 5 сентября - Луп-брусничник

Пользователи Pandora смогут делиться музыкой и подкастами в Instagram

Пользователи Pandora смогут делиться музыкой и подкастами в Instagram
06:38 Сегодня Телеграф digger.ru Фото: pixabay

Новости технологии:В сторис Instagram можно будет добавлять подкасты и другие треки сервиса Pandora.

Пользователи стримингового сервиса Pandora смогут делиться в сторис Instagram музыкой и подкастами. Функция станет доступной для всех в ближайшие недели.

Такую же интеграцию с Instagram с прошлого года имеет Spotify.

Возможность делиться треками в Instagram доступна пользователям Pandora и без премиум-аккаунта. Чтобы добавить аудио в сторис, нужно при воспроизведении песни нажать кнопку "Поделиться" и выбрать там Instagram.

В сторис генерируется обложка подкаста или другого трека.

Список музыкальных новинок, которые нельзя пропустить (Видео)

Пользователи сторис при просмотре этого поста увидят кнопку "Играть на Pandora" и при нажатии получат прямой доступ к контенту. Если же у них нет учётной записи Pandora Premium, то сначала будет короткая реклама.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Instagram, Pandora, Spotify, Подкасты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кабмин увольняет замминистров: кто в "черном" списке
02 Гороскоп на завтра, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленского попросили вернуть Кличко обратно
04 Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за контрабанду янтаря
05 Гончарук: Мы очень хотим открыть здание правительства максимально
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Иран дает Европе еще два месяца, чтобы спасти &quot;ядерную сделку&quot;
Иран дает Европе еще два месяца, чтобы спасти СВПД
Холода продолжаются: прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
Прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
На Багамах ураган &quot;Дориан&quot; унес жизни 20 человек
На Багамах ураган "Дориан" унес жизни 20 человек
Рецепт дня: картофельный суп-пюре
Рецепт дня: картофельный суп-пюре
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь