Пользователи Pandora смогут делиться музыкой и подкастами в Instagram

Новости технологии:В сторис Instagram можно будет добавлять подкасты и другие треки сервиса Pandora.

Пользователи стримингового сервиса Pandora смогут делиться в сторис Instagram музыкой и подкастами. Функция станет доступной для всех в ближайшие недели.

Такую же интеграцию с Instagram с прошлого года имеет Spotify.

Возможность делиться треками в Instagram доступна пользователям Pandora и без премиум-аккаунта. Чтобы добавить аудио в сторис, нужно при воспроизведении песни нажать кнопку "Поделиться" и выбрать там Instagram.

В сторис генерируется обложка подкаста или другого трека.

Пользователи сторис при просмотре этого поста увидят кнопку "Играть на Pandora" и при нажатии получат прямой доступ к контенту. Если же у них нет учётной записи Pandora Premium, то сначала будет короткая реклама.