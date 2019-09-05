Пользователи Pandora смогут делиться музыкой и подкастами в Instagram

Пользователи стримингового сервиса Pandora смогут делиться в сторис Instagram музыкой и подкастами. Функция станет доступной для всех в ближайшие недели.
Такую же интеграцию с Instagram с прошлого года имеет Spotify.
Возможность делиться треками в Instagram доступна пользователям Pandora и без премиум-аккаунта. Чтобы добавить аудио в сторис, нужно при воспроизведении песни нажать кнопку "Поделиться" и выбрать там Instagram.
В сторис генерируется обложка подкаста или другого трека.
Пользователи сторис при просмотре этого поста увидят кнопку "Играть на Pandora" и при нажатии получат прямой доступ к контенту. Если же у них нет учётной записи Pandora Premium, то сначала будет короткая реклама.