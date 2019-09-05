Умная электронная перчатка предаст протезу руки сенсорную чувствительность

Новости технологии:Люди с ампутацией рук сталкиваются с серьезными проблемами в повседневной жизни, что часто приводит к пожизненному использованию протезов.

Исследователи из Университета Пердью разработали электронную перчатку, которую можно надеть на протез руки, чтобы обеспечить ему сенсорную чувствительность. Об этом пишет NewAtlas со ссылкой на сообщение университета.

Перчатка изготовлена из нитрила и оснащена набором гибких датчиков, которые могут измерять давление, температуру и гидратацию всего, с чем контактирует материал. Эти данные собираются и передаются на подключенные к устройству умные часы, которые могут отображать характеристики поверхностей в режиме реального времени, а также передавать данные о них на отдельное устройство для обработки и анализа.

Разработка позволит наделить сенсорной чувствительностью уже установленные протезы, в которых изначально такая возможность не предполагалась, отмечают исследователи.

В будущем исследователи планируют оснастить перчатку возможностью передавать вибрации — это улучшить тактильное восприятие владельца протеза.