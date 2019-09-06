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IFA 2019: HMD Global представила смартфон Nokia 7.2 и обновленную "раскладушку"

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IFA 2019: HMD Global представила смартфон Nokia 7.2 и обновленную "раскладушку"
02:56 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Компания HMD Global провела мероприятие в Берлине, на котором представила сразу несколько новых устройств.

  • 1

    Смартфон  Nokia 7.2 получил стеклянный корпус с широкоформатным 6.3-дюймовым FHD+ IPS-дисплеем.

    Яркость экрана составляет 500 нит. Он поддерживает цветовой диапазон HDR10. Работает новинка на старом процессоре Snapdragon 660 в паре с 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. За автономность аппарата отвечает аккумулятор на 3500 мАч с портом USB-C.

    Главной особенностью новинки является её тройная камера с основным модулем на 48 Мп и оптикой ZEISS. Его дополняют 5-мегапиксельный сенсор глубины и 8-мегапиксельный широкоугольный объектив. В Nokia 7.2 есть NFC, разъём для наушников и тройной слот для двух SIM и карты памяти microSD.

     

    Поставляться аппарат будет с системой Android 9 Pie на борту, но уже в ближайшее время компания планирует обновить его до Android 10.

  • 2

    Nokia 2720 Flip

    Это обычный телефон-"раскладушка", который работает на чипе Snapdragon 205 и на операционной системе KaiOS. Устройство имеет 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ, слот для карты microSD (до 32 ГБ), батарею на 1500 мАч, а также два экрана: основной на 2.8 дюймов и второстепенный на 1.3 дюйма.

    Особенностью аппарата можно отметить наличие камеры на 2 Мп со вспышкой, Wi-Fi, Bluetooth, 4G LTE, поддержку Google Assistant, а также предустановленные приложения WhatsApp и Facebook.

  • 3

    Nokia 800 Tough

    Устройство отличается от «раскладушки» Nokia 2720 Flip форм-фактором, аккумулятором на 2100 мАч, а также защищённым от воды (IP68) и ударов (MIL-STD-810G) корпусом.

    Работает аппарат на такой же платформе и с той же операционной системой KaiOS.

  • 4

    Nokia 110

    Эта самая простая «звонилка» из всех представленных. Устройство оснащено 1.77-дюймовым экраном и 4 МБ ПЗУ, которые можно расширить с помощью карты microSD до 32 ГБ. Работает аппарат на системе Nokia Series 30+.

    У него есть FM Radio и пять предустановленных игр: Ninja Up, Airstrike, Penalty Cup, Doodle Jump и Snake.

  • 5

    О ценах известно следующее: 

    Nokia 7.2 — 300 евро

    Nokia 2720 Flip — 90 евро

    Nokia 800 Tough — 110 евро

    Nokia 110 — 20 евро

    Все четыре новинки Nokia появятся в продаже в конце сентября или в начале октября. Какие из них доберутся до нас пока неизвестно.

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Nokia, Смартфоны, Телефоны, HMD Global, IFA 2019.
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