IFA 2019: HMD Global представила смартфон Nokia 7.2 и обновленную "раскладушку"

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Смартфон Nokia 7.2 получил стеклянный корпус с широкоформатным 6.3-дюймовым FHD+ IPS-дисплеем.

Яркость экрана составляет 500 нит. Он поддерживает цветовой диапазон HDR10. Работает новинка на старом процессоре Snapdragon 660 в паре с 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. За автономность аппарата отвечает аккумулятор на 3500 мАч с портом USB-C.

Главной особенностью новинки является её тройная камера с основным модулем на 48 Мп и оптикой ZEISS. Его дополняют 5-мегапиксельный сенсор глубины и 8-мегапиксельный широкоугольный объектив. В Nokia 7.2 есть NFC, разъём для наушников и тройной слот для двух SIM и карты памяти microSD.

Поставляться аппарат будет с системой Android 9 Pie на борту, но уже в ближайшее время компания планирует обновить его до Android 10.