IFA 2019: HMD Global представила смартфон Nokia 7.2 и обновленную "раскладушку"

Смартфон Nokia 7.2 получил стеклянный корпус с широкоформатным 6.3-дюймовым FHD+ IPS-дисплеем.
Яркость экрана составляет 500 нит. Он поддерживает цветовой диапазон HDR10. Работает новинка на старом процессоре Snapdragon 660 в паре с 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. За автономность аппарата отвечает аккумулятор на 3500 мАч с портом USB-C.
Главной особенностью новинки является её тройная камера с основным модулем на 48 Мп и оптикой ZEISS. Его дополняют 5-мегапиксельный сенсор глубины и 8-мегапиксельный широкоугольный объектив. В Nokia 7.2 есть NFC, разъём для наушников и тройной слот для двух SIM и карты памяти microSD.
Поставляться аппарат будет с системой Android 9 Pie на борту, но уже в ближайшее время компания планирует обновить его до Android 10.
Nokia 2720 Flip
Это обычный телефон-"раскладушка", который работает на чипе Snapdragon 205 и на операционной системе KaiOS. Устройство имеет 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ, слот для карты microSD (до 32 ГБ), батарею на 1500 мАч, а также два экрана: основной на 2.8 дюймов и второстепенный на 1.3 дюйма.
Особенностью аппарата можно отметить наличие камеры на 2 Мп со вспышкой, Wi-Fi, Bluetooth, 4G LTE, поддержку Google Assistant, а также предустановленные приложения WhatsApp и Facebook.
Nokia 800 Tough
Устройство отличается от «раскладушки» Nokia 2720 Flip форм-фактором, аккумулятором на 2100 мАч, а также защищённым от воды (IP68) и ударов (MIL-STD-810G) корпусом.
Работает аппарат на такой же платформе и с той же операционной системой KaiOS.
Nokia 110
Эта самая простая «звонилка» из всех представленных. Устройство оснащено 1.77-дюймовым экраном и 4 МБ ПЗУ, которые можно расширить с помощью карты microSD до 32 ГБ. Работает аппарат на системе Nokia Series 30+.
У него есть FM Radio и пять предустановленных игр: Ninja Up, Airstrike, Penalty Cup, Doodle Jump и Snake.
О ценах известно следующее:
Nokia 7.2 — 300 евро
Nokia 2720 Flip — 90 евро
Nokia 800 Tough — 110 евро
Nokia 110 — 20 евро
Все четыре новинки Nokia появятся в продаже в конце сентября или в начале октября. Какие из них доберутся до нас пока неизвестно.