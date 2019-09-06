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Telegram получил новое обновление: что изменилось
Telegram получил новое обновление: что изменилось

Telegram получил новое обновление: что изменилось

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Telegram получил новое обновление: что изменилось
15:12 Сегодня Телеграф Фото: tlgr.org

Новости технологии:В мессенджере Telegram появились обновления, которые содержат новые полезные функции.

В предыдущем обновлении добавили удобное меню при удерживании кнопки отправки. Сегодня это меню дополняется новой опцией. Удерживайте кнопку "Отправить" в любом чате и выберите "Расписание сообщений", чтобы автоматически отправить любое сообщение в заданное время. 

Запланированные сообщения хранятся в специальном разделе соответствующего чата, откуда вы сможете изменить текст сообщения, время отправления или вообще отменить передачу.

Функция работает также в Сохраненных сообщениях, поэтому мессенджер теперь можно использовать как своеобразный сервис для напоминаний.В момент отправки любого отложенного сообщения Вам придет оповещение.

Настроить внешний вид Telegram можно еще с 2017 года. Сегодняшнее обновление делает это проще, чем когда-либо, на всех платформах, включая приложения на смартфоне и даже для настольных компьютеров. Выберите предварительно установленный цвет акцента или выберите что-то уникальное из цветового круга , и приложение соответствующим образом отрегулирует все элементы.

Теперь вы можете легко создавать новые темы, основываясь на ваших цветах и выборе обоев, а затем настраивать их вручную. Каждая тема имеет ссылку для обмена, которая позволяет любому переключиться на вашу тему и обои всего за два нажатия. Когда вы меняете тему, она обновляется для всех пользователей.

Кроме того, разработчики продолжают превращать смайлы в анимированные стикеры. Теперь их стало больше.

Также теперь вы также можете выбрать любую часть сообщения для копирования или обмена, а не только полный текст.

Для дальнейшей защиты права выражать свое мнение и не попасть под волну угнетения со стороны посторонних, арсенал настроек конфиденциальности Telegram расширили.  Теперь Вы можете ограничить круг лиц, которые смогут найти Вас в Telegram, когда добавляют к себе в контакты Ваш номер телефона. 

Беззвучные сообщения, медленный режим, должность администратора: Telegram получил обновление

Если вы установите для параметра "Кто может видеть мой номер телефона" значение "Никто" , ниже появится новая опция, позволяющая контролировать видимость для тех, у кого она уже есть . Установка " Кто может найти меня по моему номеру" в "Мои контакты" гарантирует, что случайные пользователи, добавившие ваш номер в качестве контакта, не смогут сопоставить ваш профиль с этим номером.

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