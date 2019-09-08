Нейросеть может удалять нежелательные "ню" из личных сообщений

Новости технологии:Ученые из Сиэтла разрабатывают программное обеспечение, которое удаляет голые фотографии незнакомцев из личных сообщений.

Идея проекта появилась после того, как разработчица Келси Бресслер получила в личные сообщения фото гениталий неизвестного ей человека.

Сейчас Бресслер помогает усовершенствовать нейросеть, которая может обнаружить и удалить нежелательные изображения еще до того, как их увидит получатель. По ее словам, социальные сети должны совершенствовать систему защиты пользователей от кибер-эксгибицианистов.

"Когда я случайно получаю подобные фото, я чувствую неуважение к себе и нарушение личного пространства", — отметила Бресслер.

Для тестирования и обучения системы искусственного интеллекта Бресслер и ее команда создали в Twitter почтовый ящик, куда мужчин приглашали "отправить свои обнаженные фото для научных целей". Добровольцев оказалось так много, что команде пришлось закрыть папку входящих сообщений.

Первые тесты показали, что система не распознала фото гениталий за решеткой. Программа также пропустила фотографию пениса в блестках. Однако, по словам Бресслер, программа имела "огромный успех", когда нужно было определить фотографию без других объектов в кадре.

"Люди говорят, что легче всего просто закрыть свои сообщения, но мы не должны закрываться от всех только потому что некоторые люди не знают, как себя вести", — отметила Бресслер. Она также сообщила, что по завершении проекта команда поделится результатами своего исследования с Twitter.