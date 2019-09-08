Xiaomi представила уникальный powerbank: особенности новинки

Новости технологии:Компания Xiaomi пополнила ассортимент портативных аккумуляторов новой моделью idmix Super Travel.

Отличительной особенностью новинки стали: совместимость с разъемами розеток разных стран и регионов, встроенный блок питания и наличие порта USB Type-C.

Основные характеристики. Как сообщает Gizchina, powerbank совместим с розетками Великобритании, Австралии и Европы – в комплекте устройства есть необходимые адаптеры, которые легко меняются одним движением.

Подзарядка аккумулятора производится без использования дополнительных блоков питания с помощью сложной вилки, которая размещена на корпусе устройства.

Емкость встроенного аккумулятора Xiaomi idmix Super Travel составляет 10 000 мАч. Этого достаточно для двух полных зарядок Xiaomi Mi 9 или 2,2-кратной "заправки" iPhone Xs.

Максимальная выходная мощность Xiaomi idmix Super Travel составляет 15 Вт (5В / 3А).

Совместимость с устройствами Apple. Специально для владельцев устройств Apple выпускается MFi-сертифицированная версия аккумулятора. Powerbank выдает напряжение в 5 вольт при силе тока в 2,4 ампера, что почти в 2,5 раза быстрее стандартного зарядного устройства Apple. За 40 минут, по заверениям производителя, гаджет способен зарядить iPhone Xs Max на 40%.

Цена. Стоимость аккумулятора составляет 37 долларов за MFi-версию и 30 долларов за стандартную модификацию с USB Type-C.