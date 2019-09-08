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Какой будет камера в Google Pixel 4: утечка

Какой будет камера в Google Pixel 4: утечка
22:51 Сегодня Телеграф fainaidea.com Фото: Twitter

Новости технологии:Появились новые утечки о камере в Google Pixel 4.

Мы уже вплотную подходим к окончательному релизу смартфона Pixel 4 от компании Google – а значит и к расширенной модели Google Pixel 4 XL. Стоит отметить тот факт, что сама компания Google нацелена на некоторый ажиотаж среди своих поклонников и сторонних мобильных пользователей, а потому можно ожидать, что новый смартфон преподнесет действительно немало сюрпризов.

Во-первых, речь идет о существенном обновлении функционала фотокамеры, которая получит сразу два обновленных режима – Night Mode и Motion Mode. Каждый из данных режимов и будет определять все новые аспекты работы камеры, причем из-под любой ситуации во время работы пользователя.

Таким образом, ряд авторитетных инсайдерских изданий в сети – в частности портал 9to5Google – отметили некоторые новые нюансы и подробности относительно общего уровня производительности камер от Google. Во-первых, эта производительность будет увеличена за счет интеграции концептуально нового сенсора с повышенной четкостью, а во-вторых, за счет вышеупомянутых режимов съемки. В частности, новый ночной режим предложит пользователям нечто действительно интересное в плане осуществления продолжительной ночной съемки.

А режим Motion Mode будет представлять собой полную переработку активной линзы, при помощи которой пользователь сможет без труда захватывать в кадре даже самые быстродвижущиеся объекты – что будет крайне популярно и удобно при съемке различных спортивных соревнований и прочих подобных активностей. Стоит также присовокупить сюда несколько иной способ обработки визуальной информации с линз, и мы получаем совершенно новый тип съемки.

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Пока неясно в точности, когда именно выйдет новая модель смартфона Pixel 4, однако большая часть экспертов и интернет-изданий склоняется к мнению о том, что это произойдет между сентябрем и октябрем, примерно в первых числах следующего месяца. Остается лишь дожидаться либо новой порции подобных слухов, либо окончательного подтверждения от непосредственного производителя, что в любом случае ответит на множество интересующих пользователей вопросов.

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Гаджеты, Смартфоны, Камера, Google Pixel 4.
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