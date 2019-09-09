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Понедельник, 09.09.2019

Monorean: микронаушники для обмана на экзаменах (Видео)

Как работают Monorean — это миниатюрные наушники, предназначенное для обмана на тестах и экзаменах. Работают они абсолютно так же, как и любые другие аналогичные устройства — достаточно просто подключить их к смартфону через Bluetooth и позвонить нужному человеку. Monorean легко крепятся и не выпадают из ушей при наклоне. Сами наушники можно купить за 349 евро на официальном сайте. Для самых продвинутых есть комплект Monorean Pro за 549 евро, в который входит индуктивный воротник, толщиной с лист бумаги. С помощью него можно незаметно принять входящий вызов или переключить МР3 файл.
gagadget.com
Фото: gagadget.com
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Экзамен, Наушник, Микронаушник, Шпионские наушники, Monorean.
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