Для милых дам: Xiaomi выпустила "женскую" зубную щетку

Новости технологии:Компания Xiaomi выпустила новую электрическую зубную щетку.

Она получила название Dr. Bei Q3 Sonic Electric Toothbrush. Интересно, что новинка подойдет только для женщин.

Как пишет издание Gizmochina, новинка получила компактный корпус весом около 45 г. Производитель создал продукт специально для женщин, ведь щетка не больше, чем губная обычная губная помада.

Щетка оснащена пластиковым корпусом персикового цвета с металлическим кольцом. Она защищена от влаги по стандарту IPX7.

Зубная щетка имеет интеллектуальную функцию памяти, которая напоминает пользователю о необходимости менять место чистки каждые 30 секунд, чтобы за 2 минуты очистить всю полость рта.

Также щетка имеет алмазную мягкую щетину DuPont толщиной 0.12 мм. Срок автономной работы составляет 30 дней. Подзаряжать гаджет можно с помощью USB.

Цена. Стоимость зубной щетки Dr. Bei Q3 Sonic Electric Toothbrush составляет 169 юаней (23 доллара).