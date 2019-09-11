Facebook ужесточила политику по отношению к постам о членовредительстве и суициде

Новости технологии:Социальная сеть Facebook ввела три дополнительных шага для модерации контента, связанного с суицидом и членовредительством.

Facebook будет удалять посты о членовредительстве и суициде. Теперь она наняла в штат экспертов по вопросам здоровья и благополучия, запустила мониторинг публикаций, чтобы выяснить, как они влияют на других пользователей и будет предлагать адреса и телефоны служб, которые могут помочь авторам постов.

10 сентября, во Всемирный день предотвращения самоубийств, Facebook ужесточила свою политику по отношению к постам, в которых говорится о членовредительстве и суициде. Социальная сеть также наняла новую команду менеджеров по политике безопасности. Они будут консультировать пользователей, которые публикуют посты на эти темы.

В компании отметили, что они, с одной стороны, должны предоставить пользователям возможность открыто обсуждать свои проблемы онлайн. Но, с другой стороны, в компании беспокоятся, что суицидальные идеи могут быть "заразными". Особенно социальную сеть беспокоит распространение изображений с травмами, которые пользователи нанесли сами себе.

При этом изображения удалят даже в том случае, если пользователи, с помощью этих публикаций, ищут поддержки или выражают себя, отмечают в Facebook.

Однако даже если они удалят контент, социальная сеть свяжется с автором и отправит ему контакты учреждений, которые могут ему помочь, в зависимости от региона.