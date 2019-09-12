Как тебе такое Boston Dynamics?: Четвероногий робот-паук держит равновесие на двух "лапках"

Новости технологии:Посмотрите, как четвероногий робот-паук держит равновесие на двух ногах.

Инженеры из Калифорнийского университета в Беркли представили четвероногого робота ALPHRED2, конечности которого сгибаются в обе стороны — как вниз, так и вверх. Это позволяет использовать для передвижений только три ноги — или стоять всего на двух, а остальными выполнять манипуляции с предметами, пишет IEEE Spectrum.

ALPHRED2 имеет необычную для четвероногих роботов конструкцию — он скорее напоминает паука, чем собаку. Кроме того, его ноги могут сгибаться вверх и служить манипуляторами.

Каждая нога робота состоит из трех сегментов, которые могут поворачиваться и двигаться синхронно или по отдельности — в зависимость от поставленных задач. ALPHRED2 умеет держать равновесие на двух ногах — особенности конструкции позволяют ему стоять в этом положении, а не падать на бок.

По прямой поверхности робот способен передвигаться со скоростью до 1,5 м в секунду. Устройство может шагать всеми ногами одновременно, а также отталкиваться одной или двумя по очереди.