Скачать
Четверг, 12.09.2019
Высказывание о "Зеленых человечках": Геращенко вызвали "на ковер"
Высказывание о "Зеленых человечках": Геращенко вызвали "на ковер"
Главы МВД и МИД Эстонии "поссорились" из-за безвиза с Украиной
Главы МВД и МИД Эстонии "поссорились" из-за безвиза с Украиной
Фредди Роуч: Хочу, чтобы Пакьяо подрался с Ломаченко
Фредди Роуч: Хочу, чтобы Пакьяо подрался с Ломаченко
Evanescence приедет в Киев
Evanescence приедет в Киев

Как тебе такое Boston Dynamics?: Четвероногий робот-паук держит равновесие на двух "лапках"

Как тебе такое Boston Dynamics?: Четвероногий робот-паук держит равновесие на двух "лапках"
02:30 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Скриншот

Новости технологии:Посмотрите, как четвероногий робот-паук держит равновесие на двух ногах.

Инженеры из Калифорнийского университета в Беркли представили четвероногого робота ALPHRED2, конечности которого сгибаются в обе стороны — как вниз, так и вверх. Это позволяет использовать для передвижений только три ноги — или стоять всего на двух, а остальными выполнять манипуляции с предметами, пишет IEEE Spectrum.

ALPHRED2 имеет необычную для четвероногих роботов конструкцию — он скорее напоминает паука, чем собаку. Кроме того, его ноги могут сгибаться вверх и служить манипуляторами.

Каждая нога робота состоит из трех сегментов, которые могут поворачиваться и двигаться синхронно или по отдельности — в зависимость от поставленных задач. ALPHRED2 умеет держать равновесие на двух ногах — особенности конструкции позволяют ему стоять в этом положении, а не падать на бок.

Роботы получили собственные человеческие мозги (Фото)

Первую удаленную операцию на сердце помог сделать робот

По прямой поверхности робот способен передвигаться со скоростью до 1,5 м в секунду. Устройство может шагать всеми ногами одновременно, а также отталкиваться одной или двумя по очереди.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Робот, Кибернетика, ALPHRED2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Разумков с Коксом обсудили реформирование ВР
03 Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
04 Зеленский и Макрон подружились: подробности
05 Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский обсудил Brexit с послом Великобритании
Зеленский обсудил Brexit с послом Великобритании
Лето не отпускает: погода на завтра, 12 сентября
Лето не отпускает: погода на завтра, 12 сентября
В &quot;Слуге народа&quot; нашли кнопкодава (Видео)
В "Слуге народа" нашли кнопкодава (Видео)
Простые продукты, которые помогут сохранить кожу чистой и упругой
Простые продукты, которые помогут сохранить кожу чистой и упругой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь