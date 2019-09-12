One Macro: Motorola готовит бюджетный смартфон с необычной камерой

Новости технологии:Motorola готовит смартфон One Macro - бюджетник с камерой для макросъёмки.

В конце августа издание XDA-Developers опубликовало подробности о смартфоне Moto G8 Play. Как оказалось, это будет другое бюджетное устройство компании с необычной камерой.

Согласно таиландскому сертификационному агентству NBTC, смартфон назовут Motorola One Macro. Аппарат, как можно видеть на снимке ниже, получит широкоформатный дисплей с каплевидным вырезом. Согласно утечке его диагональ составит 5.7 дюймов, а разрешение — HD+.

Работать новинка будет на процессоре MediaTek Helio P60 или Helio P70 в паре с 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ. В смартфон также установят NFC-модуль и аккумулятор на 4000 мАч. Главной особенностью устройства станет его камера с функцией Macro Photo и Macro Video. На это намекает и само названием смартфона.

Новинка будет работать, как и Motorola One Zoom на "чистой" версии Android, но не в рамках программы Android One. Когда представят устройство пока неизвестно.