Не для всех: Sony выпустила телевизор за 5,8 миллионов долларов

Новости технологии:Недавно Sony представила телевизор Crystal LED для кинотеатров, но теперь он будет доступен и обычным покупателям.

Технология Sony Crystal LED использует микро-светодиодные модули с разрешением 360 x 360 и тремя крошечными светодиодами для каждого пикселя. Она работает аналогично OLED, но намного ярче и с очень точной цветопередачей (140% sRGB).

Собирая модули, можно создавать экраны с разными размерами и разрешениями. Например, 1080p с 18 модулями, 4K (72 модуля), 8K (288 модулей) и 16K, состоящий из 576 модулей. Одна часть такого "конструктора" обойдется в 10000 долларов. То есть, 4K-дисплей будет стоить около 720 000 долларов, а 16K - 5,8 миллионов долларов.

Sony покажет телевизор на выставке CEDIA в Колорадо, но когда он поступит в продажу, пока неизвестно.

Напомним, что 2 октября Microsoft запланировала большую презентацию в Нью-Йорке, на которой будут представлены, в том числе, планшеты седьмого поколения Surface Pro от Microsoft.