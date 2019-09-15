Новые подробности о ноутбуке Microsoft Surface Laptop 3

Новости технологии:Ноутбук Microsoft Surface Laptop 3 может получить модель с 15-дюймовым дисплеем

Microsoft планирует обновить линейку Surface в следующем месяце, и, возможно, представит 15-дюймовую версию Surface Laptop 3.

WinFuture сообщает, что Microsoft представит 15-дюймовую модель Surface Laptop 3 с соотношением сторон 3:2.

Скорее всего, ноутбук будет оснащён процессором AMD. Более подробные характеристики пока неизвестны.

Компания покажет устройство на презентации 2 октября, вместе с остальными новыми продуктами Surface: Surface Pro 7 c USB-C, Surface Book 3, различные аксессуары. Возможно, среди новинок будут наушники и ноутбук-трансформер с двумя экранами.