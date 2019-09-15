Функционирует при помощи “живой” реакции: уникальный биоробот уже запатентован

Новости технологии:Ученые создали новый уникальный биоробот, функционирующего при помощи “живой” реакции на основе некоторых реактивных веществ и внутренней камеры сгорания.

Сегодня талантливая команда инженеров-робототехников из Имперского Колледжа Лондона продемонстрировала прототип своей новой разработки в лице особенного робота, умеющего буквально выстреливать собой из воды и осуществлять воздушное маневрирование при помощи всего лишь одной подвижной детали и совсем небольшого количества реактивной тяги. Стоит отметить тот факт, что на данный момент времени робот представляет собой довольно многообещающий формат многофункционального устройства, которое может использоваться в самых различных сферах, в том числе в современной реактивной энергетике.

Сам робот вдохновлен традиционным концептом биоробота, функционирующего при помощи “живой” реакции на основе некоторых реактивных веществ и внутренней камеры сгорания. В новом роботе воплощено именно это – сам процесс его взлета из воды и парения в воздухе осуществляется благодаря всего лишь 0.2 граммам порошка карбида кальция и воды в небольшом количестве из того водоема, в котором находится робот.

Соединяясь с собой вместе, данная смесь перетекает в камеру внутреннего сгорания и воспроизводит ацетиленовый газ – который, в свою очередь, будучи выпущенным, возгорается и производит реактивную тягу. Благодаря последним усовершенствования, прототип робота обладает возможностью выпрыгивать с глубины более чем в три метра и парить в воздухе около 26 метров в среднем – при условии отсутствия внешних факторов вроде сильного ветра. Стоит отметить, что прототип является пока что предварительным, и вскоре обзаведется некоторыми действительно интересными особенностями.

Впрочем, пока что разработчики умалчивают относительно того, что именно будет воплощено в финальной версии продукта. С учетом того, что реактивная реакция в данном биороботе осуществляется за счет довольно малого количества реагентов, становится понятно, что скорее всего робот найдет себе применение именно в сфере прикладной энергетики, либо в качестве одного из наиболее эффективных инструментов мониторинга окружающего экологического пространства в рамках того или иного региона. Остается лишь дожидаться окончания работы над проектом.