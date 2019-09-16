Глава Walt Disney покинул совет директоров Apple

Новости технологии:Глава Walt Disney Co. Боб Айгер ушел из совета директоров Apple.

Компания Apple сообщает о том, что ее совет директоров покинул исполнительный директор Walt Disney Co. Боб Айгер (Bob Iger).

Кто это?

Apple и Disney уже давно ведут тесное сотрудничество. Еще в 2006 году Disney купила студию Pixar, которой владел соучредитель Apple Стив Джобс. Получив от сделки $7,4 млрд, Джобс стал крупнейшим акционером Walt Disney.

А в 2011 году, после смерти Стива Джобса, место в совете директоров Apple занял глава Disney Боб Айгер.

Почему ушел

Ни Apple, ни Боб не называют причин ухода, но скорее всего, это связано с конкуренцией на рынке потокового телевещания. Apple и Disney готовят похожие сервисы — Apple TV+ и Disney+, которые будут запущены 1 и 12 ноября соответственно.

Правда, Apple TV+ будет стоить $4,99 в месяц, а Disney+ — $6,99.

Еще в апреле, общаясь с журналистами, Боб Айгер рассказывал, что ему приходится выходить каждый раз, когда на совете директоров начинают обсуждать Apple TV+. Фактически, он покинул должность 10 сентября, в день традиционной осенней презентации Apple, когда и были раскрыты подробности об Apple TV+.

«Несмотря на то, что нам будет очень не хватать его вклада в качестве члена совета директоров, мы уважаем его решение и имеем все основания надеяться, что наши отношения с Бобом и Disney продолжатся в будущем», — подчеркнули в Apple.

«Я очень уважаю Тима Кука, его команду в Apple и моих коллег по совету. Apple — одна из самых уважаемых компаний в мире, известная качеством и целостностью своих продуктов и сотрудников», — добавил Боб Айгер.