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Motorola выпустила свою первую линейку телевизоров

Motorola выпустила свою первую линейку телевизоров
15:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Линейка Motorola TV состоит из шести моделей телевизоров, продажами которых будет заниматься местный ритейлер Flipkart.

Компания Motorola организовала в Индии специальное мероприятие, в рамках которого официально представила телевизоры собственного производства. В линейку вошли 6 моделей.

Характеристики. Все устройства поддерживают технологию обработки видео MEMC, Dolby Vision HDR 10. Также они работают на 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 2.25 ГГц, 3-ядерном графическом процессоре Mali 450. Новинки оснащены 16 ГБ встроенной памяти.

Младшие модели оснащены акустической системой мощностью 20 Вт, старшие – 30 Вт. Все устройства работают на базе Android 9 Pie с поддержкой Play Store и Google Assistant.

Цены.

32-дюймовая модель оценена в 196 долларов (4900 гривен);

43-дюймовая модель с разрешением full HD по цене 350 долларов (8500 гривен);

43-дюймовая модель с разрешением UHD стоит 420 долларов (10 500 гривен);

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50-дюймовая модель с разрешением UHD оценена в 476 долларов (11 900 гривен);

55-дюймовая модель с разрешением UHD стоит 560 долларов (14 тысяч гривен);

Модель с диагональю 65 дюймов и разрешением UHD оценена в 910 долларов (22 700 гривен).

Продажи новинок стартуют начиная с 29 сентября.

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TВ-программа, Технологии, Motorola, Телевизоры, Техно.
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