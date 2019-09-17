Названа дата анонса смартфонов Google Pixel 4 (Фото)

Еще за несколько месяцев до презентации новых смартфонов Google о новинке было известно практически все. В сети уже появился обзор Pixel 4 XL, новинку протестировали в Geekbench и о ней известно практически все, даже дата официального анонса.
Дата презентации. Google Pixel 4 и Pixel 4 XL покажут 15 октября в Нью-Йорке. В рамках мероприятия Made by Google компания также представит обновление других линеек своих устройств, сообщает 9to5google.
Слоган мероприятия остался прежним: "Посмотри на несколько новых вещей, которые сделал Google". Прямая трансляция презентации будет транслироваться на YouTube.
Особенности. Новинки также получат продвинутые камеры с фирменным программным обеспечением Приложение Google Camera получило режим “Астрофотография”: как и что он снимает , дисплеи с частотой обновления 90 Гц, не исключено и появление версии смартфона с 8 ГБ оперативной памяти.
Другие продукты. Среди других ожидаемых анонсов – умная колонка Nest Mini и новая версия лэптопа Pixelbook, под кодовым названием Atlas.