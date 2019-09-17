Google закрывает один из сервисов YouTube: детали

Причиной данного решения стало то, что YouTube ставит больший акцент на свои родные телевизионные программы, но также наносит удар по пользователям, которые напрямую подключили свои ПК к телевизорам.
С прошлых выходных разработчики начали информировать своих пользователей о том, что Leanback "скоро уйдет".
Leanback был запущен 9 лет назад в качестве оптимизированного для ТВ интерфейса браузера. В то время, компания запустила его как способ повысить скорость настройки для платформы Google TV. Тем не менее, Google также сделал Leanback общедоступным в Интернете, предоставив пользователям доступ к нему со своих компьютеров и другого аппаратного обеспечения на основе браузера.
Со временем Leanback эволюционировал, превратившись из чистого безостановочного просмотра в более полнофункциональное телевизионное приложение. Но также благодаря Leanback производители устройств, которые не смогли заключить сделки с Google, имели доступ к YouTube через Leanback.
Google отключит общедоступный интерфейс Leanback 2 октября. После, пользователи, которые посещают Leanback, будут перенаправлены на обычную домашнюю страницу YouTube.