Google закрывает один из сервисов YouTube: детали

Новости технологии:YouTube готовится отказаться от своего оптимизированного для ТВ интерфейса, также известного как YouTube Leanback.

Причиной данного решения стало то, что YouTube ставит больший акцент на свои родные телевизионные программы, но также наносит удар по пользователям, которые напрямую подключили свои ПК к телевизорам.

С прошлых выходных разработчики начали информировать своих пользователей о том, что Leanback "скоро уйдет".

Leanback был запущен 9 лет назад в качестве оптимизированного для ТВ интерфейса браузера. В то время, компания запустила его как способ повысить скорость настройки для платформы Google TV. Тем не менее, Google также сделал Leanback общедоступным в Интернете, предоставив пользователям доступ к нему со своих компьютеров и другого аппаратного обеспечения на основе браузера.

Со временем Leanback эволюционировал, превратившись из чистого безостановочного просмотра в более полнофункциональное телевизионное приложение. Но также благодаря Leanback производители устройств, которые не смогли заключить сделки с Google, имели доступ к YouTube через Leanback.

Google отключит общедоступный интерфейс Leanback 2 октября. После, пользователи, которые посещают Leanback, будут перенаправлены на обычную домашнюю страницу YouTube.